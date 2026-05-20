El arquitecto municipal con piso en Les Naus declara que el promotor le avisó de una vacante en 2025 pese a la "brutal" lista de espera que había en 2018

El arquitecto municipal Francisco Nieto, otro de los imputados en el caso de Les Naus, asegura que entró a formar parte de la cooperativa en 2025, después de que el presidente de la gestora, el también imputado Francisco Ordiñana, le advirtiera de una vacante. Un puesto que consiguió tras haberse inscrito en 2022, pese a la "brutal" lista de espera que existía ya en 2018, de más de 2.000 personas.

El técnico del Ayuntamiento ha declarado este miércoles como investigado en el proceso que investiga la adjudicación de viviendas protegidas en la polémica urbanización de La Condomina. En una declaración que se ha extendido poco más de 20 minutos y en la que solo ha respondido las preguntas de su abogado, Nieto ha negado que hiciera valer su condición de funcionario para adquirir un inmueble en Les Naus y también ha rechazado que se ofreciera para supervisar el contrato.

El técnico ha indicado que, a principios de 2022, un compañero de piso le comentó que se iba a llevar a cabo la promoción de viviendas protegidas de La Condomina, antes de que Nieto fuera funcionario de carrera. También ha añadido que, en aquel momento, dio sus datos en las oficinas de la promotora, pero que no le llamaron hasta 2025, cuando Francisco Ordiñana le explicó cómo funcionaba la cooperativa.

En cuanto a su papel como funcionario, el arquitecto municipal ha afirmado que, en julio de 2024, la concejala Rocío Gómez, igualmente imputada y vecina de Les Naus, le avisa de que le comentará cuestiones técnicas del área de Patrimonio, relativas a la urbanización. Más tarde, en agosto de ese mismo año, sostiene que mantuvo un primer encuentro por este asunto con el técnico Antonio Faura, que dio lugar a una segunda reunión en octubre.

Asesoramiento técnico

El procedimiento se mantuvo sin responsable oficial en el Ayuntamiento durante más de un año. En este contexto, según detalló la jefa de Patrimonio en un informe, "el auxilio técnico fue prestado por el arquitecto municipal del Servicio de Planeamiento", Francisco Nieto, ahora apartado de su labor en dicho departamento, precisamente, por su vinculación con el Residencial Les Naus. El funcionario, "no solo mantuvo reuniones con el personal de este servicio para tratar el asunto", sino que también estuvo presente en diversos encuentros celebrados con la cooperativa.

De hecho, "dada su predisposición e intervención, se llegó a proponer su nombramiento como responsable del contrato", tras no haberse formalizado sucesión alguna desde las jubilaciones de los anteriores supervisores. Finalmente, tras las conversaciones mantenidas entre la Concejalía de Patrimonio y la de Urbanismo (en manos de los dos ediles populares que posteriormente han dimitido este mandado), "se decidió que el técnico designado fuera otro arquitecto municipal", jefe del departamento de licencias, "en cumplimiento de las directrices dadas" por la edil Rocío Gómez, de que "no podía ser el que figurara como técnico-asesor del contrato".

Meses después, ya en 2025 y con la obra a punto de finalizar para dar paso a la entrega de las viviendas, una baja de última hora propició la entrada de Francisco Nieto en la cooperativa, convirtiéndose en uno de los socios de la misma y adjudicándose así a uno de los pisos protegidos de Les Naus.