Asambleas docentes de la provincia de Alicante rechazan por unanimidad la última oferta de la conselleria

A escasas horas de una nueva reunión decisiva (convocada para este miércoles a las cinco de la tarde), que determinará si la huelga histórica del profesorado acaba tras ocho días, o por el contrario, sigue adelante y sin saber hasta cuándo, asambleas docentes de diferentes centros educativos de la provincia de Alicante ya se han empezado a pronunciar sobre la oferta "definitiva" que la Conselleria de Educación ha puesto sobre la mesa de los trabajadores de la enseñanza pública.

Las primeras votaciones están dejando respuestas contundentes, sin medias tintas, hasta el punto de que hay institutos donde los profesores están rechazando las mejoras ofrecidas por la Generalitat de manera unánime. Es el caso de los IES Cabo de la Huerta y el Figueras Pacheco de Alicante; el Mutxamel, San Vicent, el García Berlanga de San Vicent, el Historiador Chabas de Dénia, la Creueta de Onil, Pere Ibarra, Nit de l'Albà, Victoria Kent, Les Arrels y Sixto Marco de Elche, el Xixona, entre otros.

Los docentes se han reunido a lo largo de la mañana para abordar punto a punto el último documento presentado por la Administración autonómica como ultimátum para zanjar este conflicto laboral, entre los que se encuentra la subida salarial de 200 euros al mes en tres años, entre otras 60 acciones para reducir burocracia, mejorar plantillas, avanzar en inclusión educativa, reforzar infraestructuras y reducir ratios.

El centro de Alicante, colapsado por la huelga de profesores / Pilar Cortés

Sin embargo, aquellos que han mostrado su rechazo rotundo a esta propuesta lo han hecho porque el ofrecimiento del Consell, además de estar muy lejos de sus pretensiones, no incluye el aumento de las retribuciones sujeto al IPC, ni tampoco concreta con plazos o cifras la mejora de las instalaciones educativas, pese a la urgencia de la climatización, ni siquiera incluye una bajada de ratios más allá de las contempladas por el Gobierno central en su proyecto de ley para lo que habría que esperar a 2030 en todas las etapas educativas.

Uno de los pocos cambios que ha introducido Educación en su oferta, respecto a la que presentó el martes de madrugada, fue la retirada del punto sobre la promoción del valenciano, que incluía el desarrollo de la Ley de Libertad Educativa (una norma rechazada de pleno por tres sindicatos al considerar que margina la lengua cooficial), así como el compromiso de revisar las plantillas en las escuelas infantiles y en la Formación Profesional (FP) semipresencial, esto último supeditado a otra negociación separada en un plazo de 15 días. También se eliminó el plan de sustitución de bajas «anticipado» para Primaria, que los sindicatos tacharon de «parche» por considerar que los especialistas de Audición y Lenguaje y los de Pedagogía Terapéutica se les iba a tratar de comodines.

Formulario de los sindicatos

Paralelamente, el STEPV, CCOO, UGT, CADPV, CNT, CGT, CUERPO, CSO y Docentes en Lucha tienen abierto un formulario para recoger de manera individual y anónima el pronunciamiento de los profesores sobre el documento autonómico. La consulta está abierta hasta las 21 horas, aunque a las 15 horas recogerán los primeros resultados para ponerlos encima de la mesa de Educación durante la nueva negociación.

Mientras la huelga sigue activa, la presión tampoco cesa en las calles de la provincia. Después de la protesta frente al Ayuntamiento alicantino y de una marcha de la comunidad educativa en la playa de San Juan, este miércoles hay convocada una concentración maratoniana en la Conselleria de Educación, en València, de 11 a 20 horas, además de diversas protestas durante toda la mañana en Alicante.