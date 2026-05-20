La Asociación Alzheimer de Alicante ante la nueva ubicación de la hoguera Albufereta: "Los horarios de nuestros usuarios no cambian por la Fiesta"

La polémica por la nueva ubicación de la hoguera Albufereta ha abierto un nuevo frente en el barrio con el impacto que las fiestas pueden tener sobre colectivos vulnerables. A la protesta vecinal que desde hace días reclama al Ayuntamiento de Alicante la reconsideración del emplazamiento previsto en la calle Olimpo número 22 se ha sumado ahora la Asociación Alzheimer de Alicante, preocupada por las consecuencias que el ruido y la música puedan tener sobre las personas usuarias de su centro.

La entidad, situada en la avenida Deportista Miriam Blasco y a escasos 350 metros distancia del lugar elegido para instalar el monumento, reconoce la importancia cultural de las Hogueras, pero advierte de que la convivencia entre la comisión y el funcionamiento de un centro sociosanitario requerirá mucha atención. "Los horarios de nuestros usuarios no cambian por las hogueras", resume el gerente de la asociación, Pablo López.

Preocupación por el descanso y la rutina terapéutica

Desde la Asociación Alzheimer explican que el principal temor está relacionado con el impacto del ruido durante los días grandes de las Hogueras. El gerente recuerda que los usuarios mantienen rutinas muy estrictas y necesarias para su bienestar. “Ellos se acuestan a las 22.00 h y no pueden acostarse más tarde porque haya hogueras", señala López. También insiste en que el descanso de mediodía, especialmente entre las 14 y las 16 horas, podría verse afectado por la actividad festera en la zona.

La entidad lamenta, además, no haber sido consultada previamente por el Ayuntamiento sobre la nueva ubicación de la comisión. López indica que nadie solicitó un informe o una valoración sobre el posible impacto sonoro antes de autorizar la instalación, aunque avanza que durante las fiestas elaborarán informes y harán un seguimiento de las incidencias que puedan producirse para trasladarlas posteriormente al Consistorio.

Pese al malestar, desde la asociación tratan de mantener una postura prudente. "Ojalá nos equivoquemos y haya una perfecta armonía", señala López, quien apela también al civismo de las personas que participen en las celebraciones. La asociación insiste en que no está "fuera de las Hogueras" y recuerda que el próximo 19 de junio celebrarán su tradicional cremà simbólica junto a familiares y usuarios del centro.

Vecinos organizados contra la ubicación

El conflicto se reactivó esta semana después de que residentes de la zona conocieran oficialmente la ubicación definitiva de la hoguera en la calle Olimpo número 22. Una docena de comunidades vecinales aseguran haber recogido ya cerca de 400 firmas y subrayan que no están en contra de las Hogueras, sino de la ubicación escogida.

Tras las protestas de los vecinos, el presidente de la Asociación de Vecinos Playa Blanca Albufereta, Ernesto Jarabo, sostiene que el cambio de ubicación contradice los acuerdos alcanzados meses atrás con el Ayuntamiento. Jarabo indica que inicialmente se descartó instalar la hoguera en la zona la calle Remo y se apostó por el vial de Flora de España, un emplazamiento que, a juicio de los residentes, generaba menos molestias.

Sin embargo, el pasado 15 de mayo, Jarabo participó en una reunión junto a la concejala de Fiestas y la Federació de Fogueres y asegura que recibieron en ese momento la información de que finalmente el monumento se plantaría en la calle Olimpo 22. "Nosotros estamos con las Hogueras, pero no con la ubicación que nos quiere meter el Ayuntamiento", afirma Jarabo.

La defensa de la Fiesta

Frente a las críticas vecinales, la hoguera Albufereta ha difundido un comunicado en el que expresa su "profundo malestar" ante lo que considera ataques, falsedades y desinformación en torno a su proyecto. La comisión defiende que está formada por familias, jóvenes e infantiles del barrio que han apostado por llevar la fiesta oficial de Alicante a la zona, con el objetivo de "dar vida" a un entorno que, según señalan, también forma parte de la ciudad.

En su escrito, la comisión subraya que trabaja de forma coordinada con la Federación y el Ayuntamiento, cumpliendo la normativa y actuando desde la legalidad. Además, rechaza las acusaciones y considera injusto que se cuestione su actividad, asegurando que su intención no es molestar, sino construir convivencia y barrio. "Nosotros no hemos venido a molestar. Hemos venido a quedarnos", remarcan.

Por su parte, el presidente de la Federació, David Olivares, respondió a la polémica asegurando que "la Fiesta se extiende y tendrán que aguantarnos porque somos la Fiesta Oficial de la ciudad".