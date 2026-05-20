Barcala convoca a las Hogueras a una reunión urgente ante la amenaza de protestas

Barcala reacciona ante los movimientos en la Fiesta. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha convocado con carácter de urgencia una reunión extraordinaria de la Asamblea de la Federació de les Fogueres para este jueves en la Casa de la Festa, en un intento de lo que podría suponer un intento de frenar el creciente malestar que existe entre las comisiones con el equipo de gobierno y evitar posibles protestas durante los actos organizados por el Ayuntamiento estas Hogueras.

La convocatoria llega después de que 143 entidades festeras, 92 hogueras y 51 barracas, escenificaran este martes un frente común con una reunión en la que denunciaron el aumento de las exigencias de seguridad, los retrasos administrativos en las subvenciones y la falta de respuestas. La presión de las comisiones ha ido aumentando en los últimos días hasta desembocar en una acción coordinada con la que pretenden forzar soluciones antes del 3 de junio.

La reunión extraordinaria, fijada para las 20.30 horas, contará también con la presencia de la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda. Según el orden del día remitido a las comisiones, tanto el alcalde como la edil comparecerán "para resolver las cuestiones planteadas por la Federació de les Fogueres de Sant Joan y los presidentes y las presidentas de fogueres y barraques".

El PSOE exige a Barcala soluciones "urgentes"

En este contetco, la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha reclamado este miércoles al gobierno de Luis Barcala que resuelva "de manera urgente" los problemas administrativos y de organización que están denunciando las comisiones y barracas a pocas semanas de las Hogueras. "La mejor manera de preparar el centenario es garantizar primero que las Hogueras puedan celebrarse con seguridad, planificación y sin el caos burocrático que denuncian los propios festeros", ha señalado Barceló.

La portavoz socialista ha criticado que el gobierno municipal "vuelva a llegar tarde y genere incertidumbre incluso en una de las fiestas más importantes de Alicante". "Antes de hablar de grandes proyectos de futuro, Barcala debería resolver definitivamente los problemas que hoy están dificultando el trabajo de las comisiones y barracas", ha indicado Barceló.

Presión creciente de las comisiones

La convocatoria municipal se produce apenas un día después del primer encuentro de las comisiones y unas horas más tarde de que las entidades festeras trasladaran formalmente sus reivindicaciones al Ayuntamiento mediante un documento remitido a la concejalía de Fiestas. El escrito, elaborado a modo de acta conjunta, recoge las principales demandas de las comisiones y advierte de la delicada situación que atraviesa la Fiesta a pocas semanas de las Hogueras.

Entre las medidas que consideran urgentes figuran la concesión y prórroga de permisos, el pago de las subvenciones todavía pendientes y la paralización de las nuevas directrices de seguridad planteadas por los bomberos municipales. Los colectivos festeros exigen que todas estas cuestiones queden resueltas antes del 3 de junio y deslizan que, en caso contrario, podrían llevar a cabo algún "plante" o acción de protesta durante actos organizados por el Ayuntamiento.

Las comisiones sostienen que la situación actual está generando una enorme incertidumbre en la organización de las fiestas y denuncian que muchas entidades trabajan todavía sin conocer si dispondrán de todos los permisos necesarios para instalar racós, barracas o monumentos. A ello se suma la petición, a medio plazo, de renovación de forma conjunta de la Ordenanza de Fiestas.

El respaldo de la Federació

En medio del conflicto, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha cerrado filas con las comisiones y ha respaldado públicamente sus reivindicaciones. "Les voy a apoyar hasta el final", aseguró Olivares este miércoles durante una comparecencia en la que reconoció la "presión" y la "inseguridad" que atraviesan muchas asociaciones festeras.

Olivares recordó además qué buena parte de las reclamaciones actuales no son nuevas, sino compromisos que, según afirmó, el gobierno municipal ya había asumido en anteriores asambleas celebradas con representantes de la Fiesta. "Eso no se puede permitir", señaló el presidente del ente festero en referencia a la incertidumbre que sufren las comisiones.