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Caso Les Naus: primeras declaraciones de imputados en el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

La exconcejala Rocío Gómez llega al juzgado sin responder sobre cuándo comunicó al gobierno de Luis Barcala que era una de las adjudicatarias de la polémica promoción

La jefa de Patrimonio que alertó al alcalde Luis Barcala de las posibles irregularidades acude como testigo junto a los técnicos municipales Pablo Torregrosa y Antonio Faura

La jefa de Patrimonio, Paloma Romero, que declara como testigo este miércoles en el caso de Les Naus.

La jefa de Patrimonio, Paloma Romero, que declara como testigo este miércoles en el caso de Les Naus.

Declaraciones de los abogados del PSOE y Cs sobre la incomparecencia de los técnicos en el "caso Les naus" de Alicante / Alex Domínguez

Alejandro J. Fuentes

C. Pascual

Mercedes Gallego

Segunda ronda de citaciones en el procedimiento judicial del caso Les Naus, que investiga la presunta adjudicación irregular de viviendas protegidas en Alicante. Este miércoles están llamados a declarar los primeros imputados: el funcionario de la Generalitat que visó los expedientes, Roberto Palencia, incluido el de su propia esposa; la exdirectora general y jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, con dos hijos y un sobrino en la urbanización; el administrador de la empresa gestora de la cooperativa, Francisco Ordiñana, dueño de uno de los áticos; y la que fuera concejala de Urbanismo del gobierno de Luis Barcala, Rocío Gómez, también vecina de la urbanización, junto con su suegro, José Blasco Baeza.

La exedil popular ha llegado al juzgado poco antes de las 9:30, pese a que estaba citada a las 10:00, sin hacer declaraciones. Preguntada sobre si ocultó al equipo de gobierno, tal y como sostienen desde el ejecutivo popular, que era adjudicataria de una vivienda protegida en Les Naus, Gómez ha preferido guardar silencio.

Al margen de los imputados, también está previsto que comparezcan en calidad de testigos este miércoles los técnicos municipales que no acudieron a la anterior ronda de convocatorias, tras asegurar que no habían recibido la citación formal. En este sentido, la primera en llegar ha sido la jefa de Patrimonio del Consistorio alicantino, Paloma Romero, quien alertó al alcalde Luis Barcala de posibles conflictos de interés en la adjudicación de inmuebles protegidos. Lo ha hecho acompañada de los técnicos municipales Pablo Torregrosa, de su misma área, y Antonio Faura, de Urbanismo, todos como testigos.

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Romero ha sido la primera en entrar a declarar, a las 9:33 horas. La funcionaria municipal, que declinó participar en la comisión municipal aunque se ofreció a contestar preguntas por escrito, fue la autora del primer informe municipal que hacía referencia a la posible existencia de irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas de Les Naus. Un documento que, posteriormente, fue modificado antes de incorporarse oficialmente a la investigación interna abierta por el alcalde, e instruida por el vicesecretario Germán Pascual, eliminando la responsabilidad del Ayuntamiento del texto.

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