Compromís presiona a Puente para que reciba a los vecinos por el Parque Central de Alicante

Compromís ha pedido por carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que cumpla el compromiso adquirido con las asociaciones vecinales de Alicante tras la presentación del proyecto definitivo del Parque Central. La concejala de la coalición en el Ayuntamiento, Sara Llobell, y la diputada en el Congreso Àgueda Micó han remitido un escrito al ministro para reclamar que convoque la primera reunión prometida con las plataformas afectadas, establezca un calendario estable de encuentros y garantice un proceso real de participación ciudadana en una de las obras más esperadas de la ciudad.

La carta pone el foco en el compromiso que, según los valencianistas, el propio Puente asumió públicamente el pasado 13 de abril, durante la presentación del diseño del Parque Central en Alicante. Aquel acto reunió al ministro, al alcalde, Luis Barcala, y al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para dar a conocer el proyecto definitivo de una actuación llamada a transformar el gran vacío urbano situado sobre el actual trazado ferroviario. Más de un mes después, la coalición sostiene que las asociaciones vecinales siguen sin haber sido convocadas.

El escrito advierte de la “preocupación existente” entre las plataformas de la ciudad ante la falta de cumplimiento de ese compromiso y recuerda que la promesa de reuniones llegó en un contexto de malestar por la escasa participación vecinal en las distintas fases de diseño del proyecto. Compromís sostiene que las entidades reclaman desde hace tiempo un diálogo “real, transparente y continuado” que permita incorporar su visión a una infraestructura de gran impacto urbano, ambiental y social para Alicante.

La carta menciona expresamente a Vecindario por un Parque Central como una de las plataformas que denuncia que todavía no se ha convocado ninguna reunión formal en los términos anunciados. Para Llobell y Micó, esa ausencia de avances ha aumentado la desconfianza hacia las instituciones responsables del proyecto, justo cuando las asociaciones insisten en que el futuro parque no puede quedar reducido a una actuación de conexión urbana sin la dimensión verde que reclaman desde hace años.

El Parque Central es una reivindicación histórica de Alicante. El proyecto presentado en abril cuenta con un presupuesto de 420 millones de euros y se extiende a lo largo de más de dos kilómetros lineales, desde el centro de la ciudad hasta la Vía Parque. Su objetivo es coser la brecha ferroviaria que separa barrios como Benalúa y San Blas, con una solución que combina un soterramiento parcial de las vías, tramos integrados en la zona ajardinada y hasta cinco pasos peatonales para mejorar la conexión entre ambas partes de la ciudad.

Hace más de un mes que el ministro se comprometió y aún no sabemos nada Sara Llobell — Concejala de Compromís en Alicante

Las asociaciones vecinales, sin embargo, han cuestionado algunos aspectos del diseño. Su principal reivindicación es que el Parque Central se configure como un gran pulmón verde continuo para Alicante. En la carta, Compromís recoge esa posición y sostiene que el diseño propuesto reduce la ambición ambiental del proyecto al limitar el espacio verde a un corredor urbano que las plataformas consideran insuficiente para responder a las necesidades de la ciudad.

El malestar viene de atrás. Tras la presentación del proyecto, representantes vecinales reprocharon la falta de plazos concretos para una actuación que llevan más de tres décadas esperando. El portavoz de Vecindario por un Parque Central, Vicente Alcaraz, ya lamentó entonces que, pese al avance que suponía conocer el diseño, la ciudad siguiera sin una fecha clara para ver ejecutada la obra. En aquel mismo acto, dirigentes vecinales trasladaron directamente a Puente la necesidad de mantener reuniones periódicas para mejorar el plan, un compromiso que Compromís da ahora por incumplido.

La coalición pide al ministerio que convoque “de manera inmediata” la primera reunión con las plataformas, que fije un calendario estable de encuentros y que abra un proceso de participación que permita incorporar aportaciones vecinales al desarrollo del proyecto. Llobell y Micó advierten en la carta de que todavía hay margen para “reconducir la situación” mediante el diálogo institucional y la escucha activa, con el fin de evitar una escalada del conflicto social.

La concejala alicantina destaca que la petición llega después de más de un mes sin noticias. “El ministro se comprometió a reunirse con los vecinos para hablar de la propuesta de Parque Central. Aún no sabemos nada y por eso hemos solicitado, por escrito, que cumpla con su palabra y se reúna con ellos”, señala. Llobell añade que la preocupación vecinal “aumenta” hasta el punto de que las plataformas han anunciado movilizaciones para el próximo 12 de junio.