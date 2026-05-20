La consellera de Educación niega que las negociaciones estén rotas y apela al diálogo "sin imposiciones"

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha negado haber roto la negociación con los sindicatos para hacer frente a las demandas del profesorado, en el octavo día de huelga indefinida de profesores, tras haber decidido liquidar la reunión de este miércoles en apenas diez minutos al encontrarse con el rechazo unánime de los representantes de los trabajadores a aceptar su oferta.

La dirigente autonómica ha defendido, en una comparecencia celebrada más de una hora después de levantarse de la mesa sectorial, que "ha cumplido su parte, negociado durante semanas" y ha presentado la propuesta "más ambiciosa de España" en cuanto a salarios para el profesorado. También ha afirmado que tiene la "puerta abierta" para seguir negociando y espera un "gesto" de los sindicatos "sin imposiciones", aunque no ha dado fecha ni hora para una próxima cita.

Pese a negarse a reabrir el diálogo y a renegociar el documento ofrecido, como le han reclamado, ha insistido en que "nosotros no hemos roto la negociación, hemos pedido al menos la suspensión de la huelga para poder negociar con calma y poner al alumnado por delante y ni siquiera eso han concedido", ha afirmado, al tiempo que ha vuelto a pedir "sacar la política de las aulas".

Ortí durante el comunicado de hoy. / ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

"La mejor de toda España"

"Lo que se ha rechazado hoy es convertir la educación pública valenciana en la mejor de toda España", ha aseverado la responsable de la política educativa del Consell. En este sentido, Ortí ha reprochado a las organizaciones sindicales haber rechazado "más de 60 medidas concretas con calendario y con mecanismos de seguimiento". Entre ellas, ha recordado, una subida de 200 euros mensuales, "la mayor propuesta para los docentes en toda España".

Además, ha manifestado que esta proposición se hace en una comunidad que está "infrafinanciada por el Estado" y que acaba de asumir el costo extraordinario de la reconstrucción tras la dana.

Ortí ha insistido en que la conselleria ha hecho un gran esfuerzo y en que ha cumplido con su parte y ha vuelto a poner el foco en la responsabilidad de los docentes frente al impacto que está teniendo la huelga en las aulas en último mes del curso escolar. "Ahora, lo que corresponde a los sindicatos es explicar a las familias y, especialmente a la alumnado y al profesorado, por qué todo esto no es suficiente para firmar" ha dicho.

Tampoco se ha olvidado de reprochar al anterior gobierno del Botànic que "no dio solución" a las reivindicaciones del colectivo y que "negó hasta cinco veces la subida salarial". "Y este gobierno es el único que ha atendido sus peticiones", ha defendido.