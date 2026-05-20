Educación finiquita en 10 minutos la última negociación tras el rechazo unánime de los sindicatos a firmar un acuerdo

En solo diez minutos, la Conselleria de Educación ha dado por finalizada la reunión clave que iba a determinar si la huelga de profesores continúa tras su octavo día. Y es que la cita convocada a las 17 horas ha arrancado con una respuesta contundente y unánime de los cinco sindicatos que componen la mesa de negociación: ninguno está dispuesto a firmar la última oferta de la Generalitat para zanjar el conflicto laboral al considerar que las mejoras propuestas son insuficientes.

Nada más llegar, la consellera Carmen Ortí ha trasladado a los representantes de los trabajadores de la enseñanza pública que se tenían que contestar dos cuestiones, la primera si desconvocaban la huelga y la segunda, si aceptaban el acuerdo.

Sin embargo, tanto el STEPV, CC OO, CSIF, UGT, como ANPE han mostrado su rechazo a las medidas autonómicas y han reclamado, sin éxito, a la dirigente autonómica que reabriera la negociación, después del ultimátum dado el día anterior. Para presionar al Consell, le han hecho entrega incluso de una caja de la radiografía de los centros educativos que han entregado medio millar de equipos directivos esta misma mañana con los problemas que afectan a sus centros.

Ante la unidad sindical, Carmen Ortí ha dado por finalizada la sesión y ha anunciado que "ahora reflexionarán" sobre la situación para marcharse acto seguido de la sala, junto a todo su equipo.

Los sindicatos, que han sido los últimos en abandonar el interior de las dependencias autonómicas, han confirmado que la huelga sigue viva.

El 78 % de los docentes rechaza el acuerdo

El posicionamiento sindical ha sido fruto de la opinión expresada por el profesorado durante todo este miércoles. El 78% de los profesores, que han contestado hasta las 16.30 horas a la encuesta lanzada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, junto a la plataforma de docents en lluita, para saber si el profesorado avala la propuesta de mejoras presentada por la Conselleria de Educación, ha rechazado el documento. Además, un 60% se muestra dispuesto a continuar la huelga y los temas prioritarios que quieren que sigan sobre la mesa son ratios, salarios y plantillas.

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Según los datos facilitados por estas organizaciones sindicales, a la pregunta de si aceptan la oferta realizada por la Administración autonómica, un total de 40.033 personas han respondido que no; 5.156 (lo que representa un 16%) han contestado que sí pero condicionado a la cláusula de revisión salarial y 1.847 (el 6%) sí aceptan la propuesta de acuerdo y, por tanto, desconvocar la huelga indefinida. Con estas cifras, habría votado ya en torno al 41% del colectivo.