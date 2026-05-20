Corte en la A-31 por una manifestación en Alicante en una mañana de caos en el tráfico

La circulación en la provincia de Alicante registra este miércoles 20 de mayo de 2026 numerosas incidencias en carretera, con un aviso especialmente relevante en el acceso a Alicante por la A-31. Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), hay un corte total en el kilómetro 238,93 de esta vía, en sentido creciente hacia Alicante, por una manifestación por la huelga de Educación. La incidencia figura con nivel rojo, el grado que advierte de circulación difícil.

El corte en la A-31 está generando también retenciones en ambos sentidos en el entorno de Alicante y Bacarot. En sentido decreciente, la circulación es irregular entre los kilómetros 238,7 y 237,3, hacia Albacete/A-79. En sentido Alicante, también se registran retenciones entre los kilómetros 237 y 238,93. Además, se ha establecido un desvío operativo en el kilómetro 237,05, a la altura de Bacarot, hacia la A-79.

La situación coincide con una mañana marcada por movilizaciones autorizadas en Alicante, que también pueden afectar a otros puntos de entrada y salida de la ciudad. El Ayuntamiento ya había advertido de cortes y limitaciones al tráfico entre las 8.00 y las 10.00 horas en zonas como la Gran Vía, el acceso desde la carretera de Madrid, la Glorieta del Gestor Administrativo, la Glorieta Músico Emilio Álvarez Antón y el cruce de avenida de Denia con avenida Antonio Ramos Carratalá.

Retenciones también en la A-70

La DGT recoge además problemas de circulación en la A-70, a la altura de Fontcalent. En esta vía hay retenciones por circulación con nivel amarillo en dos tramos: entre los kilómetros 17 y 21,5 en sentido Murcia, y entre los kilómetros 21 y 19 en sentido Valencia. En ambos casos, la circulación figura como irregular.

A estas incidencias se suman trabajos de mantenimiento en varias carreteras. Entre ellas, obras en la A-70 desde el kilómetro 35,4, en Altabix, hasta el 26, en El Bacarot, con advertencia de corte móvil; y en la A-7, entre Los Collereros y La Estación, también con corte móvil.

Obras y obstáculos en otros puntos de la provincia

El listado de incidencias incluye además obras en la A-77, a la altura de San Vicente del Raspeig, con el carril derecho cerrado hasta las 14.00 horas; en la A-79, en la zona de Bacarot, con el arcén cerrado; y en la A-7 a la altura de Altabix y Alcoy. También hay avisos por obstáculos fijos en carreteras como la CV-80, en Biar; la A-7, en Castalla y Los Collereros; la AP-7, en Plans; y la A-31, en Sax, este último por accidente.

La recomendación para los conductores es consultar el estado del tráfico antes de salir, evitar la A-31 en el acceso a Alicante mientras se mantenga el corte y buscar rutas alternativas, especialmente en los desplazamientos hacia la ciudad durante la mañana.