El CSIC premia en Alicante investigaciones con IA sobre seguridad costera y de morteros que reducen la temperatura del suelo urbano

Desertificación, clima, agua y salud. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entidad adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que ha reunido durante dos días en Alicante a los equipos directivos de los 124 centros e institutos de investigación que tiene a lo largo y ancho de España, entre ellos el alicantino Instituto de Neurociencias, ha entregado en el ADDA sus premios de transferencia y emprendimiento en su tercera edición. El objetivo de estos galardones es reconocer las actividades que desarrollan el personal investigador y los centros e institutos del consejo en estos ámbitos, así como fomentar la cultura emprendedora, dando visibilidad a sus logros científicos y tecnológicos.

Los premios se han concedido a las iniciativas lideradas por los investigadores Juan Carlos Abanades, Víctor Rodríguez, Inés Galindo, Marcos Martínez, Wolfgang Link, Guido Goracci, Evgeny Bulatov y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC), muy variadas: desde el uso de IA para predecir mapas de viento en Torrevieja a morteros fotónicos para reducir la temperatura del suelo de las ciudades evitando el efecto isla de calor, a otro sobre control de contaminantes en el agua o bien una investigación biomédica que desarrolla terapias innovadoras para tratar enfermedades relacionadas con el envejecimiento, como la fibrosis pulmonar idiopática.

"TWindPRED" predice mapas de viento en tiempo real en Torrevieja buscando mejorar la gestión turística.

El Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias, uno de los premiados este miércoles en Alicante por el CSIC / Comunicación CSIC

Iniciativas premiadas

Estas distinciones se dividen en cuatro modalidades: transferencia de tecnología, centrada en aquellos proyectos que hayan sido comercializados, mediante acuerdos de licencia y/o de colaboración; transferencia de conocimiento, sobre actividades llevadas a cabo por una persona o grupo de investigación dirigidas a lograr un impacto social; emprendimiento, que tiene en cuenta aquellas ideas de negocio que hayan sido valoradas por la vicepresidencia con competencias en transferencia y emprendimiento; y trayectoria del centro o instituto del CSIC en transferencia del conocimiento.

En la categoría general de la primera modalidad, el premio se ha concedido al proyecto "Captura de CO₂ con CaO", liderado por Juan Carlos Abanades, del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR-CSIC). Este centro lidera investigaciones pioneras sobre la captura de C02 utilizando óxido de calcio como sorbente regenerable.

Y en la novel, el premio se ha concedido a la candidatura "De milisegundos a metros: tecnología para restaurar la percepción de profundidad en monovisión", liderada por Víctor Rodríguez López, del Instituto de Óptica (IO-CSIC).

En la modalidad de transferencia de conocimiento, en la categoría general, el premio se ha concedido a la iniciativa "Transferencia científica en situaciones de emergencia: el modelo GADE-CSIC en la dana de Valencia", liderada por Inés Galindo, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC). Tras la dana, el CSIC activó un grupo, que movilizó a más de 200 especialistas de 29 centros de investigación para dar respuesta a la emergencia, con tareas de asesoramiento científico, análisis de riesgos, evaluación de daños y trabajos sobre el terreno.

Eloísa del Pino, presidenta del CSIC / Comunicación CSIC

Desertificación

En la categoría novel, el premio se ha concedido al proyecto "TWindPRED", liderado por Marcos Martínez Roig, del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE-CSIC). "TWindPRED" es un proyecto pionero que utiliza inteligencia artificial para monitorizar y predecir mapas de viento en tiempo real y con muy alta resolución (hiperlocal) en el municipio de Torrevieja (Alicante), buscando mejorar la seguridad costera y la gestión turística.

En la categoría general de emprendimiento, el jurado ha concedido el premio ex aequo a dos iniciativas. Por un lado, a "Refoxy Pharma", liderada por Wolfgang Link, del Instituto de Investigaciones Biomédicas Sols-Morreale (IIBM-CSIC-UAM), que desarrolla terapias innovadoras basadas en la activación de la proteína FOXO3 para tratar enfermedades relacionadas con el envejecimiento, como la fibrosis pulmonar idiopática. Por otro lado, al proyecto "PHOTOKRETE", candidatura liderada por Guido Goracci, del Centro de Física de Materiales (CFM-CSIC-UPV/EHU), que propone el desarrollo de morteros fotónicos capaces de reducir la temperatura de superficies y entornos urbanos, contribuyendo así a mitigar el efecto isla de calor y disminuir el consumo energético en climatización.

Juana Gallar, presidenta del Instituto de Neurociencias de Alicante, durante la jornada / Comunicación CSIC

En la categoría novel de Emprendimiento, el premio se ha concedido a la investigación "AWA Monitoring", liderada por Evgeny Bulatov, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), que comercializa muestreadores cerámicos pasivos para el control de contaminantes orgánicos en el agua, ofreciendo soluciones innovadoras para administraciones públicas, laboratorios e industrias.

Finalmente, en la modalidad de trayectoria del centro o instituto del CSIC en transferencia, el premio ha recaído en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC), en reconocimiento a su destacada labor sostenida en actividades de transferencia. El jurado ha otorgado una mención especial al Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC) por su contribución en este ámbito.

Reunión de equipos de dirección

La reunión de equipos de dirección del CSIC ha contado con la presencia de la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, y del equipo directivo de la institución integrado por José María Martell, vicepresidente de Investigación Científica y Técnica; Carlos Closa, vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales; Isabel Martínez, vicepresidenta de Relaciones Internacionales; Ana Castro, vicepresidenta de Innovación y Transferencia e Ignacio Gutiérrez Llano, secretario general.

Durante el encuentro, además de la celebración de distintas sesiones de trabajo y mesas redondas técnicas, el CSIC ha hecho entrega de los distintivos MaX, unos reconocimientos que impulsan la implementación de planes de excelencia en los centros e institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.