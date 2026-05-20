Colapsado el tráfico en Alicante por la huelga de profesores: corte en el Puente Rojo y otros puntos críticos

El habitual aumento de coches circulando en el horario de entrada al trabajo se está viendo condicionado este miércoles con la huelga de docentes. Las protestas convocadas en diferentes puntos de la ciudad han dado como resultado más densidad de tráfico con cortes y primeras grandes aglomeraciones. El profesorado no deja la presión en la calle para reclamar a la Conselleria de Educación mejores condiciones laborales y salariales. Tachan de insuficiente la última oferta e insisten en seguir negociando. Esta mañana han cortado el tráfico el puente Rojo y harán lo mismo en distintos puntos del centro alicantino.

Todo ello mientras los sindicatos y las asambleas docentes ultiman los sondeos para dar está tarde a las 17.00 horas una respuesta a la Conselleria de Educación. El departamento autonómico exigió ayer a las organizaciones sindicales un posicionamiento sobre su última oferta, llegando incluso a darles un ultimátum.

Más cortes de tráfico en Alicante

Precisamente este corte policial en la glorieta del Músico Álvarez Antón, a la altura de la avenida de Orihuela, tiene efectos en otros puntos de la ciudad. La vía parque se ve colapsada en diferentes ubicaciones, como la avenida del Médico Ricardo Ferre, en el PAU 1, donde la aglomeración de coches es más que notable. Esta situación se hace notar, a su vez, a la altura del barrio de Ciudad de Asís.

Aglomeraciones en el PAU 1. / INFORMACIÓN

Los agentes de la Policía Local también han cortado el tráfico en la conocida como Rotonda del Barco, a la entrada de la A-31, entre San Gabriel y Babel, donde la densidad también va en aumento. La avenida de la Universidad es otro de los puntos críticos, con aglomeraciones en sentido Alicante.

También se esperan cortes en la avenida Antonio Ramos Carratalá, en su cruce con la avenida de Dénia, por la negativa de Conselleria a aceptar las demandas de la comunidad educativa; y en la Glorieta del Gestor Administrativo, por la falta de propuestas concretas de la Conselleria d’Educació ante las reclamaciones del profesorado.

Colapso de vehículos en Alicante. / Rafa Arjones

A partir de las 10.00 horas y hasta las 12.00, las afecciones se desplazarán a otros puntos del casco urbano. Están previstas concentraciones en la avenida de Loring, también por las negociaciones sobre la huelga indefinida; en la Plaza de España, por la falta de propuestas concretas de la Conselleria de Educación; en la avenida de Salamanca, a la altura de la estación de Renfe, por la negativa de Conselleria a aceptar las demandas de la comunidad educativa; y en Alfonso X el Sabio, por la falta de propuestas concretas de la Conselleria de Educación.

Además, de 10.00 a 14.00 horas, hay convocada una concentración en calle Carratalá, 47, en apoyo a la huelga indefinida de enseñanza. A las 11.00 horas, y hasta las 11.30, está prevista otra en el Hospital General Universitario Dr. Balmis, en Pintor Baeza, 12, contra el borrador del Estatuto Marco y por reivindicaciones autonómicas.

Colapso del tráfico en Alicante por la huelga de profesores / Rafa Arjones

El listado incluye también una protesta de 12.00 a 13.00 horas en avenida Aguilera, bajo el motivo “Pasarela Reta”.

Por la tarde, la principal afección prevista será una manifestación de 18.30 a 20.30 horas contra el borrador del Estatuto Marco y por reivindicaciones autonómicas. El recorrido partirá de la Plaza del Mercado Central y continuará por Capitán Segarra, Alfonso X el Sabio, Ángel Lozano, Plaza de la Montañeta, Plaza Calvo Sotelo y avenida Doctor Gadea, hasta el número 16, en la conocida Casa de las Brujas.

(Noticia en elaboración)