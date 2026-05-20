El gestor de la cooperativa de Les Naus declara que no hay copia de las listas de espera anteriores a febrero de 2022

No existen listas de espera de las personas apuntadas para obtener piso en el residencial Les Naus anteriores a febrero de 2022. Así lo ha declarado el gestor de la cooperativa y responsable de Fraorgi, Francisco Ordiñana, que ha declarado este miércoles como investigado ante la jueza que investiga el escándalo en las adjudicaciones de las viviendas protegidas. Ordiñana ha declarado durante más de una hora, en la que desde la Fiscalía Anticorripción se le ha insistido en que aclarara cuáles eran los criterios de orden para ir llamando a los adjudicatarios.

Según las explicaciones de Ordiñana, a partir de esa fecha se empezó a llamar a todos los que se habían apuntado al proyecto pàra preguntarle si querían continuar con ellos o no, y ese listado se fue actualizando. Una declaración en la que se ha puesto de manifiesto que ya no existían listados anteriores a esa fecha, algo que ha generado cierta controversia en los interrogatorios al considerar que era una contradicción sostener que los listados no existían pero no aclarar de donde salieron los datos para preguntar a los cooperativistas si querían o no seguir incluidos en las lista de espera. Desde Fraorgi se ha venido insistiendo que llegaron a tener una lista de espera de más de 2.000 personas.

En anteriores declaraciones, Ordiñana ha situado el arranque del proyecto “en 2018, mes arriba o mes abajo”, cuando, según expone, “en junio o julio se publicó que iba a salir a concurso la parcela”. Afirmaba que en ese momento estaban ejecutando en el PAU 5 240 viviendas en otro residencial y que decidieron prepararse para concurrir porque tenían una “lista de espera brutal”. De acuerdo con su versión, constituyeron la cooperativa y optaron por no publicitar la promoción en portales inmobiliarios. También aseguraba que avisaron a personas de promociones previas y que la respuesta les desbordó: “En agosto del 18 teníamos una lista de espera tremenda. En septiembre nos presentamos y la gente estaba apuntada en caso de que nos la concedieran”.

Añadió que el procedimiento se judicializó y que fue la cooperativa la que acudió a los tribunales, con un resultado favorable: “En 2021 obtuvimos una sentencia judicial del TSJ”. Según su relato, esa resolución obligaba a culminar el proceso y, tras ese recorrido, acabaron comprando el solar a principios de 2022. Ordiñana afirma que en ese momento volvieron a contactar con quienes se habían inscrito años antes: “Avisamos a la gente que teníamos apuntada en 2018. Muchos ya habían comprado en otros sitios y otros no”. Y sostiene que completaron adjudicaciones “con la lista de espera de cerca de 2.000 personas”. También sostiene que en el proceso hubo sustituciones: “Había gente que no cumplía y tuvimos que sustituirla.

Declaraciones de investigados

Este miércoles tiene lugar la segunda ronda de citaciones en el procedimiento judicial del caso Les Naus, que investiga la presunta adjudicación irregular de viviendas protegidas en Alicante, a la que están llamados a declarar los primeros imputados: el funcionario de la Generalitat que visó los expedientes, Roberto Palencia, incluido el de su propia esposa; la ex directora general y todavía jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, con dos hijos y un sobrino en la urbanización; el administrador de la empresa gestora de la cooperativa, Francisco Ordiñana, dueño de uno de los áticos; y la que fuera concejala de Urbanismo del gobierno de Luis Barcala, Rocío Gómez, también vecina de la urbanización, junto con su suegro, José Blasco.