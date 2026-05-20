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Hallan un busto en Alicante que podría datarse entre los siglos I y II

La cabeza, encontrada en la playa de La Almadraba durante las obras de regeneración, parece representar a la diosa Venus

Hallan un busto en Alicante que podría datarse entre los siglos I y II

Hallan un busto en Alicante que podría datarse entre los siglos I y II

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

Un descubrimiento inesperado. El Ayuntamiento de Alicante ha informado este miércoles del hallazgo de un busto en la playa de La Almadraba. Se trata de una cabeza que parece representar a la diosa Venus, y según el consistorio podría tener un origen hace unos 2.000 años, entre los siglos I y II después de Cristo.

Las excavaciones en las obras de regeneración de la playa de La Almadraba, en el norte litoral del término municipal, habrían dado con este busto que, según el Consistorio, tiene “un valor cultural e histórico incalculable”.

La institución municipal lo sitúa en la época romana altoimperial y lo define como “una cabeza romana de gran calidad artística y en un óptimo estado de conservación”, dice la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, que hace esta descripción en boca de los “técnicos”. “Podemos estar hablando de uno de los más importantes hallazgos en toda la historia en Alicante y provincia de una escultura romana”.

Proceso

Según la misma concejala, “al tratarse de unas obras para la regeneración de la playa de La Almadraba, lo primero que se hace es una excavación al tratarse de una zona arqueológica, donde ya se ha encontrado una villa romana”, y calcula que “debió estar en casa de algún destacado ciudadano romano”.

La concejala de Cultura de Alicante, Nayma Beldjilali, y el jefe de Patrimonio Integral, José Manuel Pérez Burgos, posan con el busto hallado.

La concejala de Cultura de Alicante, Nayma Beldjilali, y el jefe de Patrimonio Integral, José Manuel Pérez Burgos, posan con el busto hallado. / INFORMACIÓN

José Manuel Pérez Burgos, jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento, asegura que “el gusto presenta un peinado de influencia helenística, con el cabello ondulado recogido hacia atrás con raya en medio siguiendo el modelo idealizado de representaciones de divinidades como la Afrodita griega o la Venus romana”. Este análisis le lleva a concluir que el hallazgo tendría su origen entre el siglo I y el II después de Cristo, “a falta de un informe más exhaustivo”.

Características

La pieza mide 22,22 centímetros de alto y 19,78 de ancho, y podría ser la escultura de una cabeza “como las que colocaban en peanas en las casas patricias romanas”. Desde el Ayuntamiento detallan que “la época del emperador César Augusto”, entre el año 27 antes de Cristo y el 19 de la época actual, “supuso una fuerte expansión de las fronteras del Imperio Romano y trajo la Pax Romana y una época de gran efervescencia cultural”, y en este contexto la diosa Venus “era considerada en el Imperio la madre del pueblo romano y representaba el amor, la belleza y la fertilidad”.

El yacimiento

Por último, desde el Consistorio trasladan que están “trabajando en la recuperación y puesta en valor del nuevo yacimiento arqueológico de La Almadraba”, donde empezaron las catas arqueológicas en 2009 y se han encontrado restos de una villa romana vinculada a Lucentum, “que estuvo operativa entre los siglos III antes de Cristo y IV después de Cristo”.

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“Como resultado de estos trabajos, se han encontrado cimentaciones de viviendas y estancias pertenecientes a una villa romana de carácter marítimo, abundantes restos de cerámica, algunos de ellos muy bien conservados, y monedas de la época”, explican.

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