Las hogueras y barracas dan dos semanas al gobierno de Barcala para que cumpla una decena de exigencias sobre ayudas y directrices de seguridad en Alicante

Hasta el 3 de junio, este es el plazo que las hogueras y barracas han dado a la Concejalía de Fiestas para atender sus principales reivindicaciones. Unas reclamaciones que surgen de la reunión que este martes escenificaron 143 entidades festeras, 92 hogueras y 51 barracas, en la Casa de la Fiesta un frente común como respuesta al incremento de las exigencias de seguridad y los retrasos administrativos.

Esta reunión supuso un paso más en la presión de las comisiones que componen la Fiesta y que llevaron a foguerers y barraquers a poner en marcha una acción coordinada para exigir al gobierno de Luis Barcala soluciones inmediatas. Sobre la mesa, dos demandas consideradas inaplazables: el pago de las subvenciones pendientes y la aprobación urgente de los decretos de plantà de racós, barracas y monumentos.

Todo ello quedó recogido este miércoles en un documento que, a modo de acta, se remitió a la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda. El escrito incluye reivindicaciones tanto a corto como a medio plazo y alerta al gobierno de Barcala de la situación que atraviesa la Fiesta. "La incertidumbre, los retrasos administrativos, los constantes cambios de criterio y las dificultades están generando una situación insostenible que pone en riesgo el correcto desarrollo de nuestras fiestas". Y añaden: "La Festa no puede vivir permanentemente bloqueada por la inseguridad administrativa", advierten las comisiones.

Un instante de la reunión de este martes en la Casa de la Festa / Rafa Arjones

Medidas urgentes antes del 3 de junio

Por esos motivos, las entidades ponen negro sobre blanco las "medidas urgentes" a corto plazo, divididas en tres grandes bloques. El primero gira en torno a la prórroga y concesión de permisos. "Solicitamos que todos los permisos se prorroguen en las mismas condiciones que en 2025, salvo en aquellos casos en los que exista un cambio de ubicación, y que se tramiten de manera inmediata los permisos de racós, barraques y fogueres incluidos en el período de prórroga" contemplado en la vigente Ordenanza de Fiestas. Asimismo, los festeros exigen que las asociaciones que "hayan cambiado de categoría y cuenten ya con la aprobación de las distintas áreas municipales reciban de inmediato el decreto de plantà de foguera".

En segundo lugar, sobre las subvenciones, las comisiones solicitan "que ninguna hoguera ni barraca quede excluida de las subvenciones previstas", y además, que "todas las hogueras y barracas perciban las ayudas una vez subsanada la documentación requerida". Además, reclaman que "aquellas asociaciones cuya documentación esté correctamente presentada reciban de forma inmediata las ayudas y/o anticipos previstos en las bases reguladoras".

Respecto a las directrices de seguridad estipuladas por los Bomberos de Alicante, las comisiones firmantes del escrito reclaman "la paralización de las nuevas directrices planteadas por los bomberos, al considerarlas injustificadas y de muy difícil aplicación práctica". En concreto, manifiestan su rechazo a "la obligación de retirar mesas y sillas, puesto que la propia Ordenanza de Fiestas las considera elementos de fácil desmontaje y no constituyen un obstáculo real para los vehículos de emergencia", la "prohibición de instalar carpas" y a la "obligación de incorporar ruedas en las portadas de barracas".

A medio plazo

Por otro lado, el documento también recoge medidas a medio plazo, como es la mejora de la comunicación entre el Ayuntamiento y las asociaciones festeras y, la más importante para los festeros: la modificación de la Ordenanza de Fiestas. El objetivo de este cambio es evitar "la dilación indefinida de los plazos administrativos", la eliminación de "interpretaciones ambiguas y cambios de criterio en su aplicación" y simplificar "los procedimientos administrativos". Para su desarrollo, las entidades reclaman "establecer un criterio técnico único y claro para su aplicación, evitando interpretaciones arbitrarias" y garantizar que la ordenanza "tenga como finalidad regular y facilitar el desarrollo de la Festa, y no convertirse en un instrumento para denegar permisos".

Con ese objetivo, las entidades proponen que la Fiesta "participe activamente en la redacción y aprobación de la ordenanza", que los técnicos externos a la administración pública "puedan participar e incluso promover la redacción de determinados apartados" y que el texto definitivo "sea fruto de un acuerdo entre todas las partes implicadas en el desarrollo de la Festa".

Respecto al calendario de aprobación, las hogueras y barracas piden que la modificación de la ordenanza quede acordada antes del 30 de septiembre y entre en vigor el 1 de octubre de este año.

"Hechos concretos" o "medidas extraordinarias"

A modo de conclusión, el documento pone el 3 de junio como fecha tope para cumplir "mediante hechos concretos" las exigencias a corto plazo. Y añaden que, en caso contrario, "los presidentes y presidentas de las asociaciones festeras reunidas informan de la posible adopción de medidas extraordinarias en caso de no alcanzarse un acuerdo satisfactorio de cara a las próximas Fogueres 2026".

Para terminar, el escrito presentado este miércoles ante la concejala de Fiestas subraya que "las hogueras y barracas de Alicante siempre han demostrado responsabilidad, capacidad de diálogo y voluntad de colaboración con las instituciones". "Pero también afirmamos con claridad que defenderemos la Festa con la misma firmeza con la que la mantenemos viva año tras año", añade el escrito de las comisiones, en el que dicen solicitar al Ayuntamiento de Alicante "respuestas inmediatas, compromisos reales y soluciones efectivas". "Defender la Festa es defender Alicante", concluye un texto.