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Las Hogueras preparan unas "paellas" para más de 7.000 festeros en Alicante

El parque Lo Morant acoge el próximo domingo 31 de mayo la jornada de convivencia de hogueras y barracas entre arroces alicantinos

Así se divierten las hogueras en las Paellas de Lo Morant

Así se divierten las hogueras en las Paellas de Lo Morant

JOSE NAVARRO

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Un año más, el parque Lo Morant será el escenario del Certamen de Arroces de las ‘Fogueres de Sant Joan’, una de las citas más multitudinarias y esperadas del calendario foguerer. El evento se celebrará el próximo domingo 31 de mayo y, desde la Federació de Fogueres, esperan reunir a más de 7.000 personas en una jornada de convivencia marcada por el ambiente festivo.

El presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, David Olivares, acompañado por la Bellea del Foc, María Pastor, y sus damas de honor, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los asistentes para que “podamos disfrutar” de una celebración que volverá a convertir el parque en un gran punto de encuentro de las comisiones.

Además, Olivares ha recordado que, a partir de las 12.00 horas, tendrá lugar “el tradicional pasacalles para visitar a todas las comisiones”, uno de los momentos más emblemáticos de la jornada.

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Como es habitual, las asociaciones participantes recibirán los ingredientes necesarios para elaborar los arroces. En este sentido, el presidente de la Federació ha agradecido ·el esfuerzo que han realizado, un año más, las marcas comerciales colaboradoras para hacer posible esta jornada de convivencia".

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