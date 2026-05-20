La izquierda cuestiona la "amnesia" en el caso Les Naus: "Agrava las sospechas sobre posible responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante"

La falta de memoria de Rocío Gómez ante la jueza del caso Les Naus no convence a la izquierda municipal. El PSOE, Compromís y EU-Podemos lamentan que las citaciones de este miércoles no hayan servido para esclarecer dudas sobre la adjudicación de una vivienda protegida a la exconcejala de Urbanismo o las diferencias entre los informes de Patrimonio alertando de posibles irregularidades.

Tanto la que fuera número tres de Barcala como la jefa de Patrimonio, Paloma Romero, han asegurado "no recordar" cuestiones clave para la investigación. La ex edil popular ha sido incapaz de rememorar si se reunió con el responsable de la construcción, también imputado; si su suegro (propietario de otro inmueble protegido) está empadronado en la urbanización; o si el área de Patrimonio le solicitara designar un supervisor del contrato. Por su parte, la funcionaria ha afirmado que no recuerda por qué se suprimió en el informe oficial sobre el escándalo de Les Naus destapado por INFORMACIÓN las alusiones a cargos concretos del Consistorio, que sí aparecían en un primer documento enviado al alcalde, Luis Barcala. El escrito pasó de señalar a personas específicas y advertir de posibles consecuencias para la administración local, a descargar de responsabilidad al ejecutivo municipal y evitar acusaciones a las personas vinculadas con Les Naus.

"Resulta imposible sostener el relato del PP"

Tras ello, la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha asegurado que estos hechos "evidencian cada vez con más claridad que el epicentro de este escándalo estuvo dentro del propio Ayuntamiento de Alicante". La concejala del PSOE, ha criticado "que Barcala siga intentando desvincular al Consistorio" del caso. "El suelo era municipal, el contrato era municipal, la licencia era municipal y ahora sabemos además que el propio Ayuntamiento dejó el contrato sin supervisión", ha añadido Barceló, por lo que "resulta imposible sostener ya el relato de que el gobierno del PP no tenía responsabilidad en lo ocurrido, ya que el máximo responsable político era el propio alcalde", según ha afirmado.

"Se evidencia cada vez con más claridad que el epicentro de este escándalo estuvo dentro del propio Ayuntamiento" Ana Barceló — Portavoz del PSOE

Para Barceló, las declaraciones conocidas este miércoles "confirman que Les Naus no fue un error aislado, sino un grave fallo de control, transparencia y responsabilidad política dentro del Ayuntamiento de Alicante". Según la portavoz, "cada declaración judicial agrava todavía más las sospechas y desmonta la versión del PP", por lo que ve "más necesario que nunca que la comisión municipal deje de bloquearse y se depuren todas las responsabilidades políticas para conocer realmente qué ocurrió", teniendo en cuenta que el órgano se reunirá este viernes.

"Lo que describen las declaraciones judiciales es un Ayuntamiento donde fallaron todos los controles. Nadie detectó incompatibilidades, nadie supervisó correctamente el contrato y nadie asume responsabilidades políticas pese a tratarse de una promoción de vivienda pública levantada sobre suelo municipal", ha denunciado Barceló.

"Si dice la verdad, queda demostrado que era incapaz"

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, cree que la postura defendida por Rocío Gómez "deja una situación difícil de justificar", ya que "solo hay dos opciones: o sigue sin querer contar ante la Justicia cómo, siendo concejala, se adjudicaron viviendas protegidas para ella y su entorno familiar, o si realmente dice la verdad, queda demostrado que era una concejala sin capacidad para ejercer sus responsabilidades, ajena a decisiones clave y utilizada como pieza útil dentro de esta trama".

"Se evidencia incompetencia, falta de responsabilidad política y una preocupante ausencia de ética pública" Rafa Mas — Portavoz de Compromís

El edil valencianista sostiene que la declaración de la ex concejala de Urbanismo "evidencia incompetencia, falta de responsabilidad política y una preocupante ausencia de ética pública". Según Mas, "si Rocío Gómez 'no recuerda' nada de lo ocurrido, entonces se trata de un gobierno que manejaba vivienda de protección pública sin control, sin transparencia y beneficiando a personas cercanas al poder".

"Una memoria prodigiosa para lo que le beneficia"

Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé ha lamentado que Rocío Gómez haya estado solo quince minutos declarando y que haya hecho gala de "una memoria prodigiosa para todo lo que le beneficia, pero cero para lo que no". El concejal progresista lamenta que "no recuerda reuniones, informes ni si sus suegros viven en el piso", pero que "sí recuerda la fecha exacta en que dio la entrada". Para Copé resulta "curioso" que "la amnesia solo le da cuando le preguntan los demás".

"Resulta curioso que la amnesia solo le da cuando le preguntan los demás" Manolo Copé — Portavoz de EU-Podemos

"Es una lástima que las familias en lista de espera para adquirir una vivienda aprecio asequible no puedan olvidar tan fácilmente los años que llevan esperando, pero el no me acuerdo no borra la responsabilidad política".