Madres indignadas por el deterioro del CEIP Ausiàs March de Benidorm: “Hasta que no veamos aquí la maquinaria, no nos creemos nada”

Grietas visibles, tres aulas cerradas tiempo atrás, ausencia de ascensores o de climatización son solo algunas de las carencias que traspasan décadas ya en el CEIP Ausiàs March de Benidorm. Madres y padres del centro muestran su escepticismo ante la reforma anunciada desde el Ayuntamiento que pretenden comenzar en septiembre después de que las primeras necesidades daten de 2014. Las deficiencias del colegio han derivado en situaciones improvisadas, como utilizar el aula de música junto a armarios con productos de limpieza o trasladar a un aulario completo a la planta baja cuando un alumno necesitó temporalmente una silla de ruedas en un centro sin ascensor.

El Ausiàs March cuenta con dos edificios, uno de los años 80 y otro posterior. El edificio más antiguo lleva esperando proyectos de reforma desde 2014, según fuentes de la comunidad educativa, con retrasos injustificados quince años después lo que ha abocado al alumnado del centro a sufrir de múltiples carencias que afectan directamente a su enseñanza. El anuncio de la puesta en marcha de las obras para el próximo mes de septiembre no ha tranquilizado a las madres de los estudiantes que se muestran “indignadas”. “Hasta que no veamos aquí la maquinaria no nos creemos nada”, precisa una de ellas.

El colegio reviste deficiencias estructurales que han llevado al cierre de tres aulas hace varios años y al apuntalamiento de la antigua casa del conserje para evitar un derrumbamiento. Las grietas se acumulan en ambos edificios y los ventanales tienen sistemas ineficaces que no permiten el cierre.

Mientras que el proyecto se lleva a la práctica, el colegio ha realizado sus propios acondicionamientos con soluciones momentáneas al trasladar las clases de la clausurada aula de música a otra temporal donde el alumnado comparte espacio con las limpiadoras que guardan sus productos en los armarios.

Sin ascensores y con armarios que caen

La falta de accesibilidad del colegio también quedó patente hace poco, cuando un alumno que utilizaba temporalmente una silla de ruedas no podía acceder a clase y hubo que trasladar todo el aulario a la planta baja.

El deterioro de las instalaciones se deja notar también en el día a día del centro. Una trabajadora relata que la puerta de un armario llegó a caerle sobre la cabeza, sin consecuencias graves, aunque advierte del riesgo que habría supuesto que el accidente lo hubiera sufrido un alumno.

Otro de los problemas del centro es la ausencia de una pasarela cubierta entre ambos edificios, lo que obliga a trasladar al alumnado bajo la lluvia hasta el comedor. “Los niños acaban empapados y hay que pasarlos de uno en uno con un paraguas”, lamentan desde la comunidad educativa.

A todo ello se añade la falta de aire acondicionado y la existencia de una instalación eléctrica antigua. Ello lleva a que los profesores se repartan el uso de calefacciones en invierno o de ventiladores en verano. “Un aula utiliza el aparato de nueve a diez y otra de diez a once y así sucesivamente, para que no salte el automático”, explican.

El próximo mes de junio vuelve el temor con las altas temperaturas dentro de una situación sin soluciones inmediatas para afrontar el extremo calor por lo que los profesores permiten que los alumnos porten sus ventiladores individuales a pilas.

Estado de las aulas clausuradas en 2014 y sin reforma desde entonces, según la comunidad educativa. / INFORMACIÓN

Educación asegura reforma en septiembre

Desde la Concejalía de Educación su titular Mayte Moreno rechaza que haya grandes retrasos en la reforma del Ausiàs March, sólo con un cambio de junio a septiembre para el inicio de la ejecución que se presupuesta en 2,6 millones de euros. Según Moreno “la fecha se ha consensuado con la comunidad educativa” y va a ser “compatible” con la actividad lectiva.

La edil se refiere a que hay aulas sin uso que se dispondrán para albergar al alumnado cuyas espacios se vean afectados por las obras que tendrán una duración de un año. Para la titular educativa si se ha registrado algún retraso ha sido debido a la inclusión de la eficiencia energética en el proyecto con placas solares y aire acondicionado.

Sin embargo, fuentes cercanas al Ampa no comprenden que las obras hayan comenzado con antelación al próximo curso a la vez que aseguran no se les ha comunicado cualquier organización tanto de las fechas previstas como de la adecuación de aulas o espacios para el alumnado mientras dura la reforma.

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La comunidad de madres y padres se muestra muy revindicativa en los aspectos que atañen a la degradación del edificio al subrayar que la huelga educativa no sólo afecta al sueldo ni mejoras de las condiciones docentes, que apoyan, sino que deja exponer las graves carencias de instalaciones como la del Ausiás March.