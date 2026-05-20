Los médicos de Alicante apoyan a los profesores: "Están en plena negociación y lo que les dan es irrisorio"

Los médicos de la provincia de Alicante han celebrado este miércoles con las concentraciones en las puertas de los hospitales y centros de Atención Primaria coincidiendo con la cuarta semana de huelga que celebra el colectivo, que además ha querido mostrado su apoyo a la huelga indefinida en la educación pública valenciana y han pedido asimismo a los docentes que se unen en una reivindicación conjunta por la mejora de los servicios públicos.

Estas concentraciones son el preludio de la manifestación que se celebrará esta tarde para exigir un Estatuto marco propio y mejoras en sus condiciones laborales y en la calidad asistencial enmarcada en la nueva semana de huelga. La marcha comenzará a las 18.30 horas y discurrirá entre el Mercado Central y la Casa de las Brujas con el lema con el lema "¡Trae tu bata y tu maleta, que nos echan!".

En cuanto al seguimiento este miércoles, el Sindicato Médico califica la participación de "extraordinaria", con un seguimiento muy similar al del martes, cerca de un 91 %," teniendo en cuenta que los servicios mínimos en los hospitales está siendo de un 75 % y un 100 %". En Atención Primaria, de nuevo de un 50 %. En cambio, la Conselleria de Sanidad indica que en Alicante es de un 11,30 %, de nuevo donde hay más seguimiento; en Castellón del 5,01% y en València 5,75 %. Media autonómica del 7,40 %.

El Sindicato Médico cifra el seguimiento este miércoles en el 91 % en hospitales y el 50 % en Primaria, y Sanidad en el 11,30 %

Con los maestros

Durante la concentración que se ha llevado a cabo a las puertas del Hospital de Sant Joan d'Alacant también se ha recordado los paros que se están realizando en la educación pública valenciana. "Están unidos en defensa de los servicios públicos, los docentes, maestros y profesores. Están en plena negociación. Y lo que le dan es irrisorio, 200 euros a subir en tres años, no suple ni la subida del IPC. Desde aquí los médicos apoyamos las reivindicaciones de los docentes y desde aquí los médicos y facultativos pedimos a los maestros que se unan a nuestras reivindicaciones en defensa de los servicios públicos", han señalado.

Además, se ha leído un manifiesto en el que han celebrado como un primer logro el freno al anteproyecto del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, atribuyendo esta paralización a la presión ejercida por las movilizaciones y huelgas médicas en todo el país. Los convocantes reclaman ahora un marco regulador propio para médicos que reconozca la especificidad de la profesión y garantice condiciones laborales adecuadas.

En el ámbito autonómico, los facultativos han criticado la actuación de la Conselleria de Sanidad, denunciando que el Comité de Huelga no fue convocado hasta después de semanas de movilizaciones. Asimismo, han acusado a la administración autonómica de imponer unos servicios mínimos “abusivos” que dificultan el seguimiento de la huelga.

Nueva protesta de médicos ante el Hospital de Sant Joan / iNFORMACIÓN

Falta de personal

Los profesionales del Hospital de Sant Joan han denunciado especialmente la falta de personal estructural en numerosos servicios, la sobrecarga asistencial, la realización continuada de guardias excesivas y jornadas superiores a 24 horas, una situación que consideran incompatible con la seguridad del paciente y contraria a la normativa europea.

Durante el acto, los médicos han hecho un llamamiento a limitar su actividad exclusivamente a las obligaciones legales, éticas y asistenciales imprescindibles, rechazando continuar compensando con esfuerzo personal las deficiencias estructurales del sistema sanitario. La concentración ha concluido con un llamamiento a participar en la manifestación convocada esta tarde en Alicante y con la advertencia de que las movilizaciones continuarán hasta alcanzar un acuerdo “justo, digno y estable” para la profesión médica y facultativa.

Cartel de la manifestación de médicos de esta tarde en Alicante / INFORMACIÓN

Peticiones

Con pancartas como "Vocación no explotación", "Derecho a negociar como los demás", o "Derecho al descanso" se han repetido las concentraciones en la tercera jornada de una nueva semana de paros, la cuarta desde que se convocó la huelga indefinida intermitente y la quinta desde diciembre.

Además de la manifestación en Alicante, esta tarde saldrá además una manifestación a las 18.30 horas del Palau de la Generalitat hasta Delegación de Gobierno en València, a la que se sumarán los profesionales de Castellón.

El Sindicato Médico, que convoca estas jornadas de protesta, pide "más personal facultativo, mejores condiciones laborales, atención de calidad y el fin de la sobrecarga asistencial". El comité de huelga tiene previsto reunirse con la Conselleria de Sanidad este jueves.