Los médicos cortan el centro de Alicante en demanda de mejoras laborales y salariales

"Hoy tomamos Alicante en defensa de la profesión más bonita del mundo". Los médicos de la provincia, al igual que han hecho los profesores por la mañana, han cortado en la tarde de este miércoles el centro de Alicante en demanda de un estatuto propio que reconozca mejoras laborales y salariales a la profesión coincidiendo con la semana de huelga que están celebrando, la cuarta de este año. Una manifestación con el lema «¡Trae tu bata y tu maleta, que nos echan!».

Como los docentes, los médicos hacen muy ruidosa su protesta con batucada, sirenas, silbatos y megafonía con mensajes como "Estatuto marco se lo pasan por el arco", "Con sueño y ojeras, así te operan", "Obligan a atenderte con médicos quemados y agotados", o "No es vocación, es explotación". Algunos docentes, con su característica camiseta verde, se han sumado a la causa de los sanitarios cantando "Sanidad y educación, en peligro de extinción", y "Que no, que no, que no queremos recortes en Sanidad y Educación".

Profesores

"No quiero operarte sin dormir, no a las guardias 24 horas" ha sido otra de las consignas más repetidas por los médicos así como la reclamación del fin de las jornadas laborales maratonianas. Otro de los mensajes ha sido "Hora trabajada, hora cotizada", en referencia a que las guardias no les cotizan y "Jornada laboral como los demás", en alusión a la reivindicación de las 35 horas semanales.

También "Nos vamos porque nos echan", en referencia a la fuga de talento al exterior; "No somos héroes, somos esclavos", "La sanidad pública no es un negocio, es un derecho", "La sanidad pública no se vende", "España maltrata a sus médicos", "Yo escucho a tu familia, escúchame tú", o "No es país para médicos".

Dimisiones

Se ha pedido la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, por la paralización de las negociaciones del estatuto marco para los médicos pero también la del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por las trabas a la jornada de 35 años y lo que consideran excesiva privatización de la sanidad pública en la Comunidad Valenciana.

Un momento de la manifestación de médicos en Alicante. / Pilar Cortés

Esta manifestación coincide con la semana de huelga que mantienen los médicos, la cuarta este año. La Policía ha calculado en un millar los asistentes, que han protagonizado una sentada en medio de Alfonso el Sabio al grito de "esta sentada por la sanidad, esta levantada por la sanidad". Misma escena que han repetido al llegar a la plaza de la Montañeta, donde se encuentra la sede de la Subdelegación de Gobierno, a la vez que han realizando "la pitada de la vergüenza" contra el estatuto médico.

Allí se ha vuelto a pedir la dimisión de la ministra y del conseller con pancartas en las que se podía leer "Mónica y Mariano van juntos de la mano". La protesta ha terminado precisamente ante la sede del Consell en Alicante, la Casa de las Brujas, donde se ha leído un manifiesto.

Maletas para Suecia

En esta protesta se ven muchas batas blancas y algunas maletas en alusión a la gran cantidad de médicos jóvenes que se marchan al extranjero a ejercer al sentir que se les expulsa de la sanidad pública por la falta de oportunidades. En una de ellas, una médica ha estampado el mensaje: "Mi vocación se va a Suecia. 17.500 euros más al año en sueldo base (sin extras). Once horas de descanso obligatorio por ley al día. Menos carga asistencial. Énfasis en la conciliación y en los límites horarios".

En primera línea de pancarta se han dado cita los representantes del Sindicato Médico CESM, entidad convocante, y el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Hermann Schwarz, entre otros. Vladimir Herrero, delegado del sindicato en Alicante, ha realizado una valoración "superpositiva" de la manifestación, cuya asistencia ha elevado a cuatro mil personas. "Estamos muy satisfechos de ver que la unión no se ha perdido y que la profesión está en los centros de trabajo, en los hospitales, en los centros de Atención Primaria y aquí en la calle". Este jueves se celebrará una reunión con representantes de la Conselleria de Sanidad, "esperamos que abran ojos y se sienten a dialogar con nosotros".

Muchos facultativos han acudido a esta protesta con sus familias, niños incluidos, y otros muestran las manos esposadas en alusión a cómo se sienten, encadenados por una profesión ante todo vocacional.