Mediterranean Digital Summit 2026: la gran cita del marketing digital mediterráneo

El eCommerce ya no es solo una vía de venta. Es un territorio en plena transformación donde la tecnología, los datos, la logística, el marketing y la inteligencia artificial marcan la diferencia entre crecer o quedarse atrás. En ese contexto nace Mediterranean Digital Summit 2026, un evento llamado a convertirse en referencia para profesionales, emprendedores y empresas que buscan impulsar su negocio en el ecosistema digital.

La cita se celebrará el 4 de junio en Fira Alacant, en una jornada completa que comenzará a las 9:00 horas y se prolongará hasta las 19:00 horas, con un programa diseñado para combinar conocimiento, inspiración, networking y oportunidades reales de colaboración. El espacio contará con auditorio, salas de talleres y zona de stands, creando un entorno pensado para aprender, conectar y hacer negocio.

Más que un congreso, el Mediterranean Digital Summit 2026 se presenta como una declaración de intenciones: demostrar que desde Alicante, con el impulso de Murcia y Valencia también se lidera la transformación digital. Desde la “terreta”, el evento quiere poner en valor el talento, la innovación y el músculo empresarial de una zona que cada vez tiene más peso en el ecommerce, los marketplaces, el marketing digital y la tecnología aplicada al negocio.

La edición de 2026 pondrá el foco en uno de los grandes motores del cambio actual: la inteligencia artificial aplicada al ecommerce y los marketplaces. La IA ya está transformando la forma en que las empresas captan clientes, automatizan procesos, optimizan campañas, gestionan inventarios, personalizan experiencias y escalan operaciones. Por eso, este encuentro abordará esta revolución desde una perspectiva práctica, con casos reales, herramientas útiles y estrategias que puedan aplicarse en el día a día de las compañías.

Este encuentro abordará la revolución de la IA desde una perspectiva práctica y con casos reales / .

El programa reunirá a más de 25 ponentes, referentes del sector, que compartirán su visión sobre algunos de los grandes retos del negocio digital. Entre los temas previstos destacan la evolución del marketing online, la optimización logística, las estrategias de crecimiento en marketplaces, la automatización de procesos, la fiscalidad, las apps, la experiencia de cliente y las nuevas oportunidades que abre la tecnología para marcas y retailers.

Además de las ponencias y mesas redondas, el evento contará con más de 10 talleres especializados, pensados para profundizar en áreas concretas y ofrecer una experiencia más participativa. También habrá más de 20 stands de empresas líderes, lo que permitirá a los asistentes conocer soluciones, servicios y herramientas de primera mano.

Uno de los puntos fuertes del Mediterranean Digital Summit 2026 será su clara orientación al networking profesional. La jornada incluirá desayuno de bienvenida, comida tipo cóctel y distintos espacios de encuentro diseñados para fomentar conversaciones de valor. La organización promete, además, “muchas sorpresas” durante el día, reforzando el carácter dinámico y cercano de la cita.

El perfil de asistentes refleja la ambición del evento. Está dirigido a CEOs, directores de marketing, responsables de logística, especialistas en marketplaces, perfiles financieros, ecommerce managers, emprendedores y profesionales que toman decisiones en entornos digitales. No se trata solo de escuchar tendencias, sino de encontrar respuestas concretas para competir en un mercado cada vez más exigente.

El programa reunirá a más de 25 ponentes referentes del sector / .

El Mediterranean Digital Summit 2026 cuenta con el respaldo de empresas nacionales e internacionales de primer nivel, entre ellas Cifras Legal, Sales Layer, Reveni, Sequra, Monei, Oct8ne, Doofinder, MultiSafepay, Artefact, Bendorfy, Sendcloud, Stockagile, Raiola Networks, Oniad, Acción Viral, Shoppingfeed, Avask o Napps, entre otras. Su presencia confirma la relevancia del encuentro y su vocación de conectar a los principales actores del ecosistema.

La elección de Alicante como punto de encuentro no es casual, y tampoco lo es el perfil de quienes impulsan el proyecto. Detrás del Mediterranean Digital Summit 2026 están Webimpacto, Shopify y MarketplacesHoy, tres actores estrechamente vinculados al crecimiento del comercio digital.

Webimpacto aporta la visión estratégica y tecnológica de una consultora especializada en negocio digital desde 2009. Con oficina en Elche desde 2022, además de presencia en Madrid, Barcelona y Sevilla, la compañía cuenta con un equipo de más de 100 profesionales dedicados a acompañar a marcas y retailers en su desarrollo online, tanto desde la tecnología como desde el marketing. Su reciente reconocimiento como mejor agencia de desarrollo de España por Marketing4eCommerce refuerza su papel como uno de los referentes del sector. Bajo el paraguas de WIM Group, el proyecto convive además con otras iniciativas especializadas como D2C y Fotografía Ecommerce.

A esta experiencia se suma Shopify, una de las plataformas de comercio electrónico más relevantes a nivel internacional, clave para miles de marcas y emprendedores que quieren crear, gestionar y escalar sus tiendas online manteniendo el control directo de su negocio y de la relación con sus clientes. El tercer pilar lo aporta MarketplacesHoy, medio de referencia en España en información sobre venta en marketplaces, que conecta el evento con uno de los canales de crecimiento más decisivos para el ecommerce actual.

La cita también será un espacio para el conocimiento, la inspiración y el networking / .

Juntos, los tres organizadores refuerzan la vocación del Summit: unir conocimiento, tecnología y comunidad para impulsar el crecimiento digital desde el Mediterráneo.

La dimensión territorial del evento es una de sus señas de identidad. Como señala Pedro Albaladejo, CCO de Webimpacto, “desde la terreta estamos demostrando que no hace falta irse lejos para liderar la innovación: aquí ya hay talento, marcas y ambición suficientes para competir con cualquiera”. En la misma línea, Antonio Moratalla, de MarketplacesHoy, subraya que eligieron Alicante porque “aquí está pasando algo especial: talento, energía y empresas con hambre de crecer”.

Con esa filosofía, el Mediterranean Digital Summit 2026 aspira a consolidarse como el gran punto de encuentro del negocio digital en el Mediterráneo. Una jornada para entender hacia dónde va el ecommerce, descubrir cómo la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego y, sobre todo, conectar con quienes ya están construyendo el futuro del comercio desde Alicante, Murcia, Valencia y el resto de España.