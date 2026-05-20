Pérez-Hickman declara que no sabía que sus hijos y su sobrino se habían apuntado a la cooperativa de Les Naus

La jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, ha declarado ante la jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus ha declarado que no sabía que ni sus hijos, ni su sobrino estaban apuntados a la cooperativa. Al desvelar INFORMACIÓN el escándalo, se conoció que dos hijos y un sobrino de la funcionaria se encontraban entre los adjudicatarios de viviendas protegidas en el residencial de La Condomina.

En una declaración que se ha prolongado durante más de una hora, Pérez-Hickman solo ha accedido a responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de su propia defensa para negar las presuntas irregularidades. Una primera parte del interrogatorio se ha centrado en aspectos meramente técnicos sobre la tramitación del proyecto.

Cuando la lista de la cooperativa pasó a una segunda fase fue cuando los hijos le contaron a su madre que estaban dentro del listado de adjudicatarios y que fue algo que ella explicó a la mesa de contratación. En este sentido ha manifestado que nunca tuvo conciencia de que tuviera que abstenerse en el expediente porque sus hijos y su sobrino estuvieran allí y que estos se enteraron de la promoción a través de su propio primo, no por ella misma. En este sentido, ha negado haber facilitado información privilegiada a sus familiares sobre la promoción de la polémica.

Declaraciones

Este miércoles ha tenido lugar la segunda ronda de citaciones en el procedimiento judicial del caso Les Naus, que investiga la presunta adjudicación irregular de viviendas protegidas en Alicante, a la que estaban llamados a declarar los primeros imputados: el funcionario de la Generalitat que visó los expedientes, Roberto Palencia, incluido el de su propia esposa; la ex directora general y todavía jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, con dos hijos y un sobrino en la urbanización; el administrador de la empresa gestora de la cooperativa, Francisco Ordiñana, dueño de uno de los áticos; y la que fuera concejala de Urbanismo del gobierno de Luis Barcala, Rocío Gómez, también vecina de la urbanización, junto con su suegro, José Blasco.