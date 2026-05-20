Premio para dos alumnas de la UA por sus investigaciones sobre los trastornos alimentarios en preadolescentes y la nutrición hospitalaria

El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) ha celebrado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante la VII edición de sus Premios TFG (trabajos fin de grado), una iniciativa que reconoce los mejores trabajos universitarios desarrollados por estudiantes del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la Comunidad Valenciana.

Durante el acto, el vocal de Universidad de la entidad colegial, David Expósito, ha destacado “la gran calidad de los trabajos presentados y el compromiso del estudiantado con temas de enorme relevancia para la salud de la población como los trastornos de la conducta alimentaria, la importancia de la alimentación en el tratamiento de patologías, la nutrición hospitalaria o la inseguridad alimentaria en la infancia”.

Jurado

El jurado, integrado por representantes del colegio y profesorado de la Universidad de Alicante, la Universitat de València y la Universidad CEU Cardenal Herrera, ha valorado la exposición oral de los finalistas y ha designado a Ana Schwarz Prada, graduada por la Universidad de Alicante, como la merecedora del primer premio por su trabajo “Uso del comedor escolar y su relación con las actitudes y trastornos de la conducta alimentaria en preadolescentes de un colegio de Alicante”.

Por su parte, el accésit ha sido otorgado a Nerea Moncho Yeste, también de la UA, por la investigación “Determinantes de la ingesta alimentaria en pacientes mayores hospitalizados: evaluación semicuantitativa y análisis de factores asociados”.

Foto de familia del acto del Colegio de Nutricionistas y la Universidad de Alicante / INFORMACIÓN

Impacto en la enfermedad

La convocatoria ha contado con la participación de 16 trabajos procedentes de las cuatro universidades valencianas donde se imparte el Grado en Nutrición Humana y Dietética. Entre las investigaciones finalistas se han abordado cuestiones relacionadas con la alimentación infantil, la nutrición hospitalaria, la inseguridad alimentaria o el impacto de la alimentación en distintas patologías. Entre los finalistas se ha situado, además, el trabajo de Luisa Fernanda Labrada Medina, también alumna de la UA, con su trabajo “Inseguridad alimentaria en la población infantil en España: análisis comparativo de la normativa autonómica sobre los comedores escolares”.

El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana convoca anualmente sus Premios TFG y lo hará con una octava edición el próximo mes de junio que permanecerá activa hasta octubre.

Nueva convocatoria

El certamen reconocerá nuevamente los mejores trabajos universitarios en Nutrición Humana y Dietética de la Comunidad Valenciana con un premio económico de 300 euros para el mejor TFG y un segundo premio en formato de accésit consistente en un bono de formación especializada organizada por el Colegio.

CODiNuCoVa es el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana. Constituido en 2009, es el segundo más grande de toda España dedicado a la profesión, con más de 1.300 dietistas-nutricionistas personas colegiadas. Los y las dietistas-nutricionistas son expertas en alimentación, profesionales de la salud dedicadas a ámbitos tan diversos como la investigación, la docencia, la atención clínica, la salud pública, la nutrición comunitaria, la seguridad alimentaria, la restauración colectiva y social o la educación alimentaria, entre otros.