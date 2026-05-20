El presidente de la Federació se pone de lado de los festeros en su lucha contra el gobierno de Barcala: "Por donde ellos vayan me quemaré con ellos"

"Por donde ellos vayan me quemaré con ellos". Estas han sido las palabras con las que el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, se ha alineado públicamente con las comisiones de hogueras y barracas en el conflicto abierto con el Ayuntamiento de Alicante por los retrasos en las subvenciones y las medidas de seguridad en la Fiesta. "Les voy a apoyar hasta el final", aseguró este miércoles en una comparecencia en la que mostró su respaldo a las reivindicaciones impulsadas por los festeros contra el gobierno de Luis Barcala.

La reacción de Olivares llega apenas un día después de la reunión celebrada a puerta cerrada en la Casa de la Festa, donde las 143 comisiones de hogueras y barracas consensuaron las reclamaciones que trasladarán al consistorio. Un encuentro al que el presidente de la Federació no asistió, aunque sí mantuvo contacto tanto con el portavoz de los festeros como con varios representantes de comisiones al finalizar la reunión.

Este miércoles, Olivares quiso escenificar públicamente ese respaldo durante una comparecencia previa a la presentación del certamen de arroces previsto para el próximo 31 de mayo. Lo hizo rodeado de representantes de distintas comisiones y junto al portavoz de los festeros y presidente de la hoguera Polígon de Sant Blai, Néstor Álvarez, y reivindicando su doble papel como presidente de la Federació y, antes que eso, como "fogu­erer". "Creo en el diálogo y en el equilibrio institucional, pero también defenderé a capa y espada todas sus peticiones", afirmó Olivares.

Reivindicaciones contra los retrasos

El malestar de las comisiones se centra en tres grandes reclamaciones: el pago de las subvenciones pendientes, la aprobación urgente de los decretos de plantà de racós, barracas y monumentos y la modificación de la actual Ordenanza de Fiestas. Los colectivos denuncian que, a estas alturas del calendario, siguen sin contar con certezas administrativas básicas para organizar las Hogueras de 2026.

Olivares reconoció abiertamente la "presión" y la "inseguridad" que atraviesan muchas asociaciones festeras. "Eso no se puede permitir", señaló Olivares, al mismo tiempo que recordó que las reivindicaciones actuales no son nuevas, sino compromisos que el gobierno de Barcala había adquirido previamente en distintas asambleas a las que también había asistido la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda.

La principal preocupación en este momento gira en torno a los permisos de plantà. El presidente de la Federació detalló que este miércoles estaban tramitados 73 permisos entre hogueras y barracas, apenas un 43 % del total de comisiones legalmente constituidas.

En paralelo, las comisiones también denuncian el retraso en el pago de las subvenciones municipales. Aunque Olivares reconoció que el Ayuntamiento ha incrementado las ayudas económicas en los últimos años, insistió en que el problema no es únicamente la cuantía, sino la falta de agilidad y previsión. Muchas entidades, recordó, habían cobrado el 100 % de las ayudas en mayo del pasado ejercicio, algo que este año no ha sucedido tras modificarse el sistema de justificación y pago.

La batalla por el cambio en la ordenanza de 2021

Otro de los puntos más conflictivos es la intención de modificar la actual Ordenanza de Fiestas que regula las plantàs, y que preocupan a la Federació especialmente en materia de seguridad y alturas de los monumentos. Las comisiones consideran que los cambios se están planteando por parte del Ayuntamiento de Alicante y de los bomberos, en un decreto al que los festeros pudieron presentar sus alegaciones, se están realizando sin consenso y sin margen de adaptación suficiente.

Olivares defendió que cualquier modificación en este sentido debe aplazarse hasta 2027 y debatirse previamente con el conjunto de asociaciones. "La asamblea es soberana y los festeros somos los que tenemos que opinar sobre la Fiesta Oficial de la ciudad", sostuvo Olivares quien también reclamó una ordenanza "clara y sencilla" que permita a las comisiones conocer desde el inicio del ejercicio cuáles son las reglas del juego y evitar así "el dolor de cabeza anual".

El presidente de la Federació fue especialmente crítico con la falta de coordinación administrativa y la escasez de personal en la Concejalía de Fiestas. "No somos técnicos, ni abogados, ni economistas. Somos amantes de la Fiesta", señaló el presidente de la Federació. En este sentido, Olivares indicó que la propuesta de la Federació para la modificación de esta ordenanza pasará por tratar asuntos como "la seguridad, las alturas y las anchuras de las hogueras". "Una hoguera de Especial no la mido por altura o anchura, sino por la calidad", afirmó el presidente de la Federació.

Reunión este viernes

Más allá de las reivindicaciones concretas, la crisis ha provocado la unidad casi total de las comisiones frente al gobierno de Barcala. En este sentido, David Olivares aseguró que la reunión del martes le devolvió "la fuerza de un huracán" en un momento en el que admitió sentirse "desgastado y agotado". Pese al choque institucional, el presidente de la Federació evitó romper puentes con el gobierno de Barcala y aseguró que el diálogo con la Concejalía de Fiestas sigue siendo "constante".

De hecho, este viernes está prevista una reunión entre representantes de las comisiones y el gobierno de Barcala para trasladar oficialmente las reivindicaciones consensuadas por los festeros y a la que se espera que también acuda la Federació. "La Fiesta está más unida que nunca", defendió Olivares.