El primer edificio de Alicante con ascensor sigue en pie (y de dulce) y quizá has pasado mil veces por delante

Hay edificios que se vuelven famosos por su fachada, por quien vivió en ellos o por el lugar que ocupan en una ciudad. Y luego está la Casa del Ascensor, uno de esos inmuebles alicantinos cuyo nombre ya cuenta media historia. Situado en la esquina entre la Rambla de Méndez Núñez y el Portal de Elche, este edificio modernista es recordado por haber sido el primero de Alicante en incorporar un ascensor.

Su nombre oficial es Edificio Esquerdo o Casa José María Esquerdo, y fue proyectado en 1903 por el arquitecto Enrique Sánchez Sedeño para el médico José María Esquerdo, natural de La Vila Joiosa.

Una modernidad que llegó en vertical

A comienzos del siglo XX, instalar un ascensor en un edificio no era un detalle menor. Era una señal de modernidad. Permitía que las plantas altas fueran más cómodas, hacía posible otra forma de vivir la ciudad y convertía el inmueble en una construcción avanzada para su época.

La Casa del Ascensor debe precisamente su apodo popular a ese avance. En una Alicante que empezaba a mirar hacia arriba, el edificio marcó un antes y un después: ya no se trataba solo de construir más alto, sino de hacer que esa altura fuera habitable.

Un edificio modernista en pleno centro

Más allá del ascensor, el inmueble tiene interés arquitectónico propio. La Casa del Ascensor es un edificio modernista con decoración ecléctica y elementos vinculados al modernismo valenciano, visibles en detalles de balcones, balaustradas y recercados.

Su arquitecto, Enrique Sánchez Sedeño, fue una figura destacada en la arquitectura alicantina. También se le asocian obras como el Mercado Central de Alicante, en cuyo diseño colaboró, la Casa de las Brujas, el Edificio Torrent o la Casa Campos Carrera.

Una esquina que muchos miran sin saberlo

Parte del encanto de la Casa del Ascensor está en que no se esconde. Está en una de las zonas más transitadas del centro, junto al Portal de Elche y la Rambla. Muchos alicantinos y visitantes pasan por delante sin reparar en que ese edificio fue, en su día, una pequeña declaración de futuro.

Una placa lo destaca:

"Un pedazo de historia de Alicante.

Edificio Esquerdo, 1903. Enrique Sánchez Sedeño.

Conocido como “la Casa del Ascensor” por ser el primero que contó con dicho avance tecnológico.

Actualmente ocupado por una de las heladerías artesanas más conocidas y emblemáticas de España, Borgonesse, cuna del helado y del turrón de Alicante.

Edificio modernista, de cinco plantas más buhardilla, destaca por sus esbeltas y novedosas columnas de fundición, sacadas a la luz en el proyecto de reforma de José Ángel Sánchez".

Hoy el ascensor es un elemento cotidiano, casi invisible. Pero en 1903 era todo lo contrario: una novedad capaz de cambiar el valor de un edificio y la experiencia de quienes vivían en él.

Por eso la Casa del Ascensor no es solo una curiosidad arquitectónica. Es una pista de cómo Alicante empezó a transformarse en ciudad moderna: primero con una fachada llamativa, después con más plantas y, sobre todo, con una idea muy sencilla que entonces sonaba a progreso puro: subir sin subir escaleras.