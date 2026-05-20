Primeras dimisiones de los equipos directivos en Alicante: los responsables del colegio Joaquín Sorolla comunican su cese al claustro

La amenaza de los equipos directivos ha empezado a cumplirse ante la falta de un acuerdo con la Conselleria de Educación para la mejora de las condiciones laborales y salariales del profesorado. La directiva del colegio Joaquín Sorolla de Alicante ha comunicado este miércoles al claustro que dimite y en las próximas horas hará lo propio ante el consejo escolar. Es uno de los primeros pasos al frente que dan los responsables de los centros educativos, anticipándose incluso a la nueva reunión prevista esta tarde a las 17 horas entre los sindicatos y la Administración autonómica.

Desde el colegio alicantino, la directora ha confirmado a este diario que comunicarán la dimisión este jueves a València, a la Administración autonómica. "No dan respuesta a ninguna de las necesidades que les planteamos y hay muchas. Si no hay cambios, no podemos consentir que nos ignoren y que la educación pública se deteriore día a día. Todos los niños y niñas tienen derecho a una educación pública de calidad, y en nuestro centro, en valencià", ha asegurado la responsable del centro, Mar Fidalgo, para justificar su decisión, así como la de la jefa de estudios y secretaria.

De cualquier manera, para que sean efectivos los ceses de manera oficial, tienen que ser comunicados a la Inspección Educativa, que deberá aceptarlos o no si los considera motivados.

El movimiento se produce en una jornada en la que unos 500 equipos directivos han presentado al departamento de Carmen Ortí una "caja de deficiencias" con los problemas de sus colegios e institutos, documentos que especifican las carencias que llevan años denunciando mientras se han mostrado convencidos de hacer efectivas las dimisiones en bloque en las próximas horas.

Los responsables educativos, adheridos a un manifiesto en defensa de la educación pública, que cuenta con más de 1.200 apoyos, ya advirtieron al inicio de la huelga de que no descartaban esta medida de presión colectiva, como llegó a ocurrir en Asturias, "el detonante que llevó al gobierno asturiano a rectificar y puso fin a la huelga docente en esa comunidad", han expresado.

Y es que la dimisión en bloque de los encargados de coordinar al personal de los centros educativos, así como de gestionar el mantenimiento del centro, supervisar el proyecto pedagógico, y en definitiva hacer frente a la gran mayoría de la burocracia de los colegios e institutos, podría generar un auténtico caos en plena huelga indefinida de profesores.

Este documento interpela desde el mes de febrero a todos los integrantes de equipos directivos que rechazan frontalmente el deterioro que está sufriendo la educación y han tachado la situación de "insólita e insostenible".

La lucha docente vuelve a las calles de Alicante en la segunda semana de huelga / Héctor Fuentes

Demandas compartidas

El manifiesto, integrado por un total de 39 reivindicaciones, va en la línea del acuerdo unitario firmado hace unas semanas tanto por los sindicatos como por las plataformas educativas. La reducción de ratios, una mayor inversión en infraestructuras, la mejora de la atención al alumnado con necesidades educativas, junto con una reducción de la burocracia y la recuperación del poder adquisitivo del profesorado, han motivado que estos equipos directivos busquen con su adhesión presionar a la Administración pública, que, según denuncian, "no está velando por sus responsabilidades y está dejando de lado a los centros educativos”.

Los equipos directivos denuncian que este manifiesto "no haya sido tratado de forma seria" por parte de la Conselleria de Educación, ya que "se ha enviado en dos ocasiones y ha quedado en papel mojado". El documento representa un paso adelante para muchos centros que, en palabras de sus direcciones, han dicho "basta".

En este sentido, insisten en la necesidad de negociar y alcanzar acuerdos teniendo en cuenta el documento unitario de reivindicaciones elaborado tanto por las plataformas educativas como por los sindicatos.