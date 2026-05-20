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Los profesores de enseñanzas artísticas, contra la oferta para desactivar la huelga: "Nos invisibilizan"

La asamblea de docentes critica que la propuesta de Educación obvie a las escuelas de arte y los conservatorios

Protesta en Alicante &quot;por un conservatorio de calidad tal y como la ciudad merece&quot;

Protesta en Alicante "por un conservatorio de calidad tal y como la ciudad merece"

A. Fajardo

A. Fajardo

El profesorado de Enseñanzas Artísticas Superiores también ha rechazado de pleno la última oferta de la Conselleria de Educación para desactivar la huelga. La asamblea de docentes que dependen del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana (ISEACV), del que forman parte los conservatorios de música y danza y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda), denuncian que el acuerdo propuesto les "invisibiliza y desprecia".

"Estamos apoyando y secundando la huelga indefinida con el convencimiento de que sin educación pública no hay igualdad de oportunidades, y ahora vemos cómo en el acuerdo propuesto la Conselleria ni siquiera nos menciona ni nos tiene en cuenta para nada", han expresado los profesores en un comunicado en el que cargan también contra el ISEACV "porque no defiende a su profesorado, no defiende a su alumnado ni tampoco los estudios que se supone debe proteger".

Con ello, los profesionales de estas enseñanzas han rechazado que haya recortes de docentes en los centros, así como a la falta de personal de administración y servicios. También han dicho no a la contratación insuficiente y fuera de plazo de profesorado especialista para los Grados y Másteres Oficiales, y a la reducción de las horas de docencia.

Una de las salas de música del Conservatorio, sin aislar, en la calle San Fernando

Una de las salas de música del Conservatorio, sin aislar, en la calle San Fernando / PILAR CORTES

Se oponen a la falta de cobertura ágil de las plazas de interinidad y especialistas, y al deterioro de sus condiciones laborales y de la autonomía de gestión para cubrir dichas plazas. Cargan contra el procedimiento de difícil cobertura y defienden la apertura de bolsas en todas las especialidades.

Asimismo, piden un plan de inversiones reales en infraestructuras para las enseñanzas artísticas, horas de investigación y recursos para dotar al profesorado y al alumnado y se niegan a la eliminación del requisito de conocimiento del valenciano, entre otras cuestiones.

Deterioro de instalaciones

En Alicante, la reivindicación de unas instalaciones dignas para las enseñanzas artísticas ha sido una constante en los últimos meses. Profesores y alumnos de la Easda se han echado a la calle en numerosas ocasiones durante este curso para reclamar un traslado, debido al profundo deterioro en el que se encuentra el centro educativo, castigado, además por plagas de pulgas que obligaron a clausurarlo durante semanas.

Pero también está en esta situación el conservatorio de música. La comunidad educativa denuncia la inseguridad de las instalaciones divididas en dos sedes y la carencia de servicios clave como son las salas insonorizadas, por lo que pide a gritos un centro unificado.

Una pancarta para reclamar nuevas instalaciones, colocada en el centro

Una pancarta para reclamar nuevas instalaciones, colocada en el centro / Jose Navarro

En marzo, el Ayuntamiento y Educación anunciaron que están trabajando con "prioridad" en el plan para reubicar el Conservatorio Profesional de Música Guitarrista José Tomás, el Conservatorio Superior de Música 'Óscar Esplá', el Conservatorio Profesional de Danza 'José Espadero', y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda).

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El alcalde Luis Barcala explicó, sin detalles ni plazos, que hay "dos propuestas muy avanzadas, pendientes de valorar con los informes técnicos pertinentes, que pasan por ubicar todos estos centros de estudios en un gran complejo o bien por buscarles sedes independientes"

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