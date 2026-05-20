Reto en Alicante: subida inclusiva al castillo de Santa Bárbara para visibilizar el daño cerebral adquirido

Una delegación de 120 personas con daño cerebral adquirido y sus familias, procedentes de Alicante, Valencia y Castellón, emprenderá este próximo sábado 23 de mayo, a partir de las 11 horas, una subida inclusiva a pie al castillo de Santa Bárbara de la capital alicantina. La actividad, que se enmarca en el IX Encuentro anual de Familias de la federación Daño Cerebral Comunitat Valenciana, tiene como objetivos visibilizar el daño cerebral adquirido y reivindicar el ejercicio físico como determinante de la salud cerebral.

Con más de 50.000 personas afectadas en territorio autonómico, el daño cerebral adquirido es la principal causa de discapacidad permanente en España, como consecuencia de haber sufrido un ictus, un traumatismo craneoencefálico o un tumor cerebral, entre otras causas. La salida de esta subida al castillo será desde la calle Vázquez de Mella, en el inicio de la rampa al castillo.

“Las entidades valencianas de daño cerebral adquirido iniciamos este reto para visibilizar las barreras a las que se enfrentan cada día miles de personas afectadas y sus familias; y la necesidad de redes de apoyo tanto de proximidad como sociosanitarias, para superarlas”, sostiene Daniel Abad, coordinador de la Federación Daño Cerebral Comunitat Valenciana.

“Como grupo sabemos que lo superaremos porque juntos ya hemos enfrentado otros desafíos, pero hay personas que no lo saben y de la noche a la mañana pueden pasar a enfrentarse al mayor reto de sus vidas que es un daño cerebral adquirido. Para que ese momento tarde en llegar es importante cuidar el cerebro; por eso, con esta acción, también queremos animaros a hacer ejercicio físico con nosotros”, añade.

Cartel de la iniciativa "Muévete por la salud serebral" / INFORMACIÓN

Muévete por la salud cerebral

Bajo el lema “Muévete por la salud cerebral”, la comitiva que emprenderá el ascenso a pie al Castillo de Santa Bárbara de Alicante tendrá que recorrer 850 metros con un desnivel de 80 metros. Esta subida, que a priori no parece muy exigente, supone un desafío para las personas con daño cerebral adquirido, ya que su vida diaria está condicionada por diferentes secuelas tanto físicas como cognitivas, sensitivas, conductuales, funcionales y de comunicación.

De las 60 personas afectadas participantes, en torno al 30% tiene dificultades de movilidad. Ellas tendrán reservado el derecho a usar el ascensor del complejo para unirse a la lectura del manifiesto en lo alto de la fortaleza. El resto del grupo está formado por familiares o acompañantes y personal técnico voluntario de las entidades que se han unido a la actividad: Daño Cerebral Adacea Alicante, Acervega, en Granja de Rocamora; Cerebrum Dénia, Daño Cerebral Valencia, Daño Cerebral Ateneu Castelló y Dacem Segorbe.

Una vez arriba del castillo, la comitiva leerá un manifiesto para visibilizar el esfuerzo que personas y familias afectadas realizan cada día para superar las secuelas con las que viven, además de alentar a seguir las recomendaciones de salud cerebral, como la práctica moderada de ejercicio físico, para prevenir el daño cerebral adquirido.

Una actividad de personas afectadas por daño cerebral adquirido / INFORMACIÓN

Buen descanso

Desde la federación Daño Cerebral Comunitat Valenciana quieren precisamente hacer un llamamiento a sumarse a este reto para reivindicar el ejercicio físico como uno de los determinantes de la salud cerebral, junto a una alimentación saludable, un buen descanso, el mantenimiento de relaciones sociales y la estimulación cognitiva.

Diversos estudios, como el realizado por el neurocirujano Dr. Lylyk, recomiendan una práctica de entre 45 minutos y una hora en días alternos para prevenir el accidente cerebrovascular. El ejercicio físico regular favorece, además, la regeneración neuronal, así como distintas funciones del cerebro, desde la capacidad de concentración a la mejora de la memoria. Asimismo, reduce la ansiedad, alivia el estrés y previene la depresión. La actividad física es, de hecho, una parte fundamental en los programas de los centros de día y de promoción de la autonomía personal de las entidades de daño cerebral, porque ayuda a minimizar las secuelas. Al margen, promueven otras actividades complementarias en este ámbito como son los grupos de senderismo.

“Queremos que la sociedad conozca qué herramientas tiene a su alcance para cuidar su cerebro, ya que son recursos gratuitos, al alcance de todos, y que contribuyen a prevenir la principal causa de daño cerebral adquirido que es el ictus”, afirma Daniel Abad, coordinador de la federación Daño Cerebral Comunitat Valenciana. “Cualquier momento es bueno para empezar ya que esta lesión no entiende de sexo, edad ni condición social”, añade.

Dentro de su programa de cuidado de la salud cerebral, la federación ha emprendido en los últimos años diferentes acciones de sensibilización, como una carrera simbólica, un recorrido inclusivo del Camino de Santiago, un concurso de recetas neurosaludables o la jornada lúdica “Alimenta tu salud cerebral”. El IX Encuentro de familias, en el que se enmarca el reto, busca, por una parte, favorecer momentos de ocio y respiro, y, por otra, estrechar lazos entre el colectivo. Este año se celebra en la Residencia Salesianos de El Campello.