Rocío Gómez "pierde la memoria" en su declaración ante la jueza por el escándalo de Les Naus de Alicante

La ex concejala de Urbanismo de Alicante que dimitió por el escándalo de las viviendas protegidas, Rocío Gómez, "pierde la memoria" en su declaración como imputada en el caso de Les Naus. La que fuera número tres del alcalde Luis Barcala asegura, a preguntas de su abogado, no recordar que se reuniera con el responsable de la construcción, también imputado; ni si su suegro (propietario de otro inmueble protegido) está empadronado en la urbanización; ni que el área de Patrimonio le solicitara designar un supervisor del contrato.

La declaración de Rocío Gómez, que ha llegado al juzgado esta mañana, sobre las 9:30 horas, sin responder a los medios de comunicación, se ha extendido durante poco más de quince minutos. En ella, la ex responsable de Urbanismo ha manifestado que se enteró de la promoción a través de su marido y que fue él quien se adhirió a la cooperativa en un primer lugar, a finales de 2018, incorporándose ella al expediente ya en 2021.

Además, la exconcejala ha negado tener relación con los hijos de la todavía jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman. En la misma línea, ha señalado que dio la entrada en 2022, antes de ser concejala, y que no tuvo información de la promoción por parte del Ayuntamiento de forma previa a su entrada en política, en 2023.

Pese a que sí recordaba lo ocurrido entre 2018 y 2023, cuando aterrizó en el Ayuntamiento, Gómez se ha acogido al "no me acuerdo" para despachar cuestiones como si se reunió con Francisco Ordiñana, responsable de la construcción del residencial; si la empresa solicitó modificaciones del contrato o si Patrimonio mostró interés en designar un responsable del contrato, aunque la responsable del departamento apuntó en un informe que fue la propia Gómez quien frenó la designación de Francisco Nieto, arquitecto municipal imputado, para dicho cargo.

Tampoco recuerda la ex edil popular si sus suegros están empadronados en Les Naus, en la vivienda propiedad del padre de su marido, José Blasco, igualmente imputado y cuya residencia oficial es la citada urbanización desde enero de 2026.

Citaciones

Este miércoles tiene lugar la segunda ronda de citaciones en el procedimiento judicial del caso Les Naus, que investiga la presunta adjudicación irregular de viviendas protegidas en Alicante, a la que están llamados a declarar los primeros imputados: el funcionario de la Generalitat que visó los expedientes, Roberto Palencia, incluido el de su propia esposa; la ex directora general y todavía jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, con dos hijos y un sobrino en la urbanización; el administrador de la empresa gestora de la cooperativa, Francisco Ordiñana, dueño de uno de los áticos; y la que fuera concejala de Urbanismo del gobierno de Luis Barcala, Rocío Gómez, también vecina de la urbanización, junto con su suegro, José Blasco.

También han comparecido, en calidad de testigos, los técnicos municipales que no acudieron a la anterior ronda de convocatorias, tras asegurar que no habían recibido la citación formal. En este sentido, la primera en llegar ha sido la jefa de Patrimonio del Consistorio alicantino, Paloma Romero, quien alertó al alcalde Luis Barcala de posibles conflictos de interés en la adjudicación de inmuebles protegidos. Lo ha hecho acompañada de los técnicos municipales Pablo Torregrosa, de su misma área, y Antonio Faura, de Urbanismo, todos como testigos.