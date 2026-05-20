El testamento vital gana terreno entre los jóvenes de Alicante

El testamento vital ha dejado de ser una cuestión asociada únicamente a las personas mayores. Cada vez más jóvenes deciden registrar sus voluntades anticipadas para dejar por escrito qué decisiones sanitarias desean que se respeten si en algún momento no pueden expresarlas por sí mismos. Así lo ha explicado María José Muñoz, enfermera jefa del Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) del departamento de salud de Sant Joan d'Alacant, durante las IV jornadas de salud comunitarias celebradas en Alicante, con talleres en la Casa de la Festa y en la avenida de la Constitución, estos últimos en plena calle.

“El derecho que siempre debe prevalecer es la autonomía y la capacidad de decisión del paciente”, señala Muñoz al explicar la utilidad de este documento. El testamento vital permite a cualquier ciudadano mayor de edad manifestar anticipadamente qué tratamientos o actuaciones médicas acepta o rechaza para situaciones clínicas futuras en las que no pueda comunicar su voluntad, a la vez que facilita la toma de decisiones tanto al personal sanitario como a las familias en momentos especialmente delicados.

Las voluntades anticipadas quedan registradas en la historia clínica del paciente y también en un registro nacional, lo que permite que cualquier profesional sanitario pueda consultarlas desde cualquier punto de España. Además, el trámite puede realizarse de forma gratuita a través del sistema público de salud, sin necesidad de acudir a notaría. Se puede incluir si se desea o no recibir maniobras de resucitación, la donación de órganos, o del cuerpo a la ciencia, e incluso la solicitud de prescripción de eutanasia, un aspecto que está despertando mucho interés y debate sobre este trámite.

Solo el departamento de salud de Sant Joan tramitó en 2025 medio millar de testamentos vitales

In crescendo

Desde el departamento de salud de San Juan aseguran que cada vez son más los ciudadanos que deciden registrar este documento. “Antes eran principalmente personas mayores, que veían más cercana esa etapa final de la vida, pero ahora también lo hace mucha gente joven porque todos somos conscientes de que nunca se sabe cuándo puede llegar ese momento”, ha asegurado la enfermera. En 2025 fueron cerca de 500 las registradas solo en esta zona de salud pues son unas instrucciones que van in crescendo.

Otra de las ventajas destacadas es que el documento no es definitivo. Las voluntades anticipadas pueden modificarse, revocarse o incluso eliminarse en cualquier momento si la persona cambia de opinión. Desde los servicios de atención e información al paciente se ofrece asesoramiento personalizado, resolución de dudas y ayuda para completar todos los trámites. En las jornadas de salud comunitaria muchos ciudadanos se han llevado los formularios.

La prevención y la educación sanitaria han sido los ejes principales de unas jornadas en las que también han participado profesionales del Centro de Información y Prevención del Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (CIP) de Alicante. Patricia Pastor, médica del centro, ha explicado que actualmente ofrecen cribados confidenciales de este tipo de infecciones, asesoramiento y ayuda relacionada con la medicación preventiva frente al VIH.

Jornadas de salud abiertas al público del área de salud de Sant Joan d'Alacant / Pilar Cortés

Colectivos vulnerables

El centro nació inicialmente orientado a colectivos vulnerables y personas que buscaban anonimato para realizarse pruebas, aunque actualmente funciona mediante un sistema confidencial con cita previa. “Las personas acuden sobre todo para informarse sobre cómo acceder a los cribados y también para solicitar preservativos”, señala Pastor.

La especialista ha recordado que muchas infecciones de transmisión sexual no presentan síntomas y que eso dificulta su detección si no se realizan pruebas específicas. “Existe la falsa sensación de que algunas personas no están en riesgo, especialmente quienes creen mantener relaciones monógamas estables, pero cualquier relación sin preservativo implica riesgo”, advirtió.

Según sus datos, las consultas proceden de personas de todas las edades, algo que los profesionales valoran de forma positiva porque refleja una mayor conciencia sobre la prevención y el cuidado de la salud sexual. “El preservativo sigue siendo la estrella para disminuir la prevalencia y la incidencia de las infecciones”, insistió.

Cómo interpretar las etiquetas

Las jornadas también han dedicado un espacio importante a la alimentación saludable y a la promoción de hábitos de vida preventivos. Profesionales de atención primaria trasladaron a la ciudadanía consejos sobre nutrición, lectura de etiquetas y adaptación de la dieta según las necesidades de cada persona o las patologías que pueda presentar.

“La salud no debe trabajarse únicamente desde la enfermedad, sino también desde la prevención y desde el aprendizaje de hábitos saludables”, explicaron durante los talleres organizados en la calle. Entre las actividades desarrolladas figuraban la elaboración de platos saludables y la explicación de cómo interpretar correctamente el etiquetado nutricional.

Precisamente las etiquetas de los alimentos han sido uno de los aspectos que más preguntas generaron entre los asistentes. Los profesionales destacaron la sorpresa de muchos ciudadanos al descubrir que algunos productos etiquetados como “sin azúcar” no siempre son necesariamente saludables. También tuvo una gran aceptación la información sobre fruta y verdura de temporada.

Las jornadas dejan patente un cambio progresivo en la forma en que la ciudadanía afronta su salud. Cada vez más personas buscan información, prevención y herramientas que les permitan participar activamente en sus propias decisiones sanitarias. Otros temas tratados han sido el embarazo y la crianza; la cesación tabáquica; la soledad no deseada y el apoyo a personas cuidadoras; la salud cardiovascular o la prevención del melanoma.