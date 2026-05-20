La Aemet avisa: la provincia de Alicante entra en modo verano con máximas de hasta 31 grados

Alicante afronta este miércoles 20 de mayo con un tiempo muy estable y temperaturas que seguirán en valores altos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada marcada por el predominio del sol y las nubes altas, aunque el inicio del día puede dejar algunas sorpresas en la costa por la presencia de brumas y bancos de niebla.

La previsión apunta a intervalos de nubes bajas durante la mañana en zonas del litoral, especialmente en áreas próximas al mar, donde la humedad volverá a ser protagonista a primera hora. Esa situación puede reducir algo la visibilidad en algunos puntos antes de que el cielo quede mucho más despejado con el avance de la jornada.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, por lo que el amanecer será algo más suave que en días anteriores. Las máximas, en cambio, apenas variarán y seguirán dejando ambiente cálido en buena parte de la provincia, con valores cercanos a los 30 grados en municipios del interior y de la Vega Baja.

El viento será flojo y variable durante buena parte del día, aunque por la tarde tenderá a imponerse la componente este en el litoral. Un escenario plenamente primaveral y mucho más tranquilo después de la inestabilidad y las tormentas registradas a comienzos de semana.

El tiempo en Alicante

Alicante capital seguirá este miércoles con ambiente plenamente primaveral y sin riesgo de lluvia. La mañana puede arrancar con algo más de nubosidad baja o brumas cerca del mar, pero el sol irá ganando terreno con el paso de las horas.

Las temperaturas se moverán entre los 17 y los 25 grados, con sensación suave desde primera hora y calor moderado durante el mediodía. El viento será flojo y el ambiente resultará bastante agradable en la costa durante toda la jornada.

El tiempo en Elche

Elche volverá a rozar este miércoles los 30 grados en otra jornada marcada por el sol y la estabilidad. El cielo permanecerá poco nuboso durante prácticamente todo el día y no se espera lluvia, con un ambiente claramente más cálido en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 29 grados, con sensación suave a primera hora y calor ya notable por la tarde. El viento será flojo y la humedad relativamente baja durante el día ayudará a que el ambiente resulte más seco que en la costa.

El tiempo en Benidorm

Benidorm disfrutará este miércoles de otra jornada muy tranquila junto al mar, con predominio del sol y algunas nubes decorativas durante el día. El ambiente seguirá siendo plenamente primaveral y sin riesgo de lluvia en la costa.

Las temperaturas se moverán entre los 18 y los 24 grados, con sensación suave desde primera hora y un mediodía agradable sin calor excesivo. El viento será flojo y la humedad más contenida durante el día ayudará a dejar una sensación bastante cómoda en el litoral.

El tiempo en Elda

Elda seguirá este miércoles con ambiente cálido y tiempo plenamente estable. El sol dominará durante toda la jornada y no se esperan lluvias, en un día marcado por temperaturas altas para esta época de mayo.

Los termómetros subirán hasta los 28 grados, con una mínima de 14, dejando bastante contraste entre la mañana y las horas centrales. El ambiente será seco durante buena parte del día y el viento soplará flojo, sin grandes cambios en el interior de la provincia.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá este miércoles una jornada muy estable, con sol, algunas nubes altas y ambiente agradable junto al mar. No se esperan lluvias y el tiempo acompañará durante todo el día en la costa sur de Alicante.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 24 grados, con sensación suave desde primera hora y calor moderado al mediodía. El viento será flojo y la humedad volverá a subir al final del día, algo habitual en el litoral.

El tiempo en Orihuela

Orihuela volverá a ser este miércoles uno de los municipios más calurosos de la provincia, con una máxima que alcanzará los 31 grados. El sol dominará durante toda la jornada y el ambiente será plenamente veraniego en la Vega Baja, sin riesgo de lluvia.

Las temperaturas se moverán entre los 16 y los 31 grados, con calor ya intenso en las horas centrales del día. La humedad será baja durante buena parte de la jornada, algo que favorecerá una sensación más seca, mientras el viento seguirá soplando flojo.

El tiempo en Alcoy

Alcoy seguirá este miércoles con tiempo estable y ambiente agradable en el interior de la provincia. El sol dominará durante casi toda la jornada, aunque no se descarta alguna nube más durante el tramo central del día, sin consecuencias importantes.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 27 grados, con una tarde bastante cálida para la época y noches todavía frescas por la altitud. La humedad aumentará al final del día, mientras el viento seguirá soplando flojo y sin grandes cambios.

El tiempo en Dénia

Dénia disfrutará este miércoles de una jornada plenamente primaveral, con cielos despejados y ambiente muy agradable junto al mar. El sol dominará durante prácticamente todo el día y no se espera lluvia en el litoral norte de Alicante.

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Las temperaturas subirán hasta los 26 grados, con una mínima de 16, dejando una sensación cálida durante las horas centrales pero más suave al caer la tarde. El viento seguirá siendo flojo y la humedad aumentará de nuevo por la noche, algo habitual en la costa.