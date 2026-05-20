Vox mantiene en el aire si se plegará ante el PP para que Barcala no comparezca en las Cortes por Les Naus

La incógnita se mantendrá hasta el viernes. Vox no ha querido aclarar en las Cortes Valencianas si aceptará la enmienda interpuesta por el PP al plan de trabajo registrado en la Mesa de la comisión de investigación de Les Naus para que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, no comparezca en dicho órgano.

Este miércoles, en el pleno de la cámara autonómica, el PSPV ha presentado una proposición no de ley (PNL) con la que pretende instar al Consell a “requerir formalmente a los responsables públicos y técnicos implicados en el expediente de Les Naus su plena colaboración con las comisiones de investigación”, además de “garantizar la máxima colaboración institucional con todas las investigaciones” y propiciar la “comparecencia voluntaria, inmediata y sin restricciones”.

El PP ofrece un máster oficial sobre como bloquear una investigación sin decirlo oficialmente Jose Díaz — Diputado del PSPV

La propuesta, que se votará el jueves, contará con la negativa del PP y de Vox, y se ha hecho a propósito de las comisiones que se están desarrollando tanto en el Ayuntamiento de Alicante como en las Cortes. En el primer caso, la investigación se está viendo obstaculizada por la negativa de concejales y técnicos a comparecer, además de por la ocultación de la voluntad de los técnicos, por parte del gobierno de Barcala, a colaborar en el órgano.

En el segundo, la comisión de investigación deberá aprobar el plan de trabajo en la sesión del viernes. La Mesa ha registrado el de Vox, tal como los ultras lo presentaron en su momento, sin incluir las comparecencias del expresidente Carlos Mazón ni de la consellera de Vivienda, Susana Camarero, pero sí la del alcalde de Alicante, Luis Barcala. Sin embargo, el PP, que aprobó el registro de esta propuesta, presentó de manera inmediata una enmienda a la totalidad con un nuevo plan que excluye nombres como el del regidor alicantino.

Jose Díaz, diputado del PSPV. / José Cuéllar / Cortes

Es por eso que, en el transcurso del debate, el diputado socialista Jose Díaz ha preguntado por esta enmienda a los diputados de Vox. “¿Van a aprobar un plan en el que va a venir Barcala?”, ha cuestionado, ante lo que posteriormente el representante ultra Miguel Pascual no ha llegado a responder defendiendo, eso sí, que en su plan de trabajo figura el alcalde de Alicante. “No nos debemos a nadie”, ha dicho.

El viernes se votará el plan de trabajo en la comisión de investigación y se desvelará si Vox acepta o no la enmienda del PP.

Críticas

Toda esta polémica ha derivado en críticas mutuas entre la izquierda y la derecha. El diputado socialista ha acusado al PP de ofrecer “un máster oficial sobre como bloquear una investigación sin decirlo oficialmente”, y le ha señalado por “convertir” el órgano “en un scape room” ante la no comparecencia de Mazón, Camarero ni el presidente actual, Juanfran Pérez Llorca, y la dudosa asistencia del “todavía alcalde de Alicante”, como se ha referido a Barcala.

Miguel Pascual, diputado de Vox. / José Cuéllar / Cortes

Además, también se ha referido al desenlace de la comisión que investiga el caso bono comercio en la Diputación, por cuya gestión está siendo investigado el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, cuya afinidad con Mazón reconoció el mismo. “Montan una comisión que controlan ustedes, comparece Baño, no responde preguntas, bloquean comparecencias incómodas y al final cierran la comisión sin aclarar nada”, ha reprochado.

¿Puede asegurar que Echávarri vendrá a la comisión de investigación? Miguel Pascual — Diputado de Vox

Compromís, a través de María José Calabuig, ha anunciado su voto a favor de la PNL, entendiendo que “los alicantinos merecen saber la verdad, no pueden permitir que los responsables” de las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas “queden impunes”. En referencia al “relato” del que hablan PP y Vox, la diputada ha pedido “ir a la verdad”, que según ella es que "de momento los amigos del PP se han quedado con las viviendas en Alicante".

El PP y Vox se defienden

Ante estos argumentos los dos partidos de la derecha han responsabilizado al Botànic de haber impulsado la normativa bajo la que, dicen, se adjudicaron las viviendas. La única aportación con un mínimo de autocrítica que ha hecho el PP ha sido cuando su diputado Javier Gutiérrez ha reconocido que “hubo quien intentó aprovecharse de este sistema”, en referencia a los beneficiarios, muchos de ellos vinculados con instituciones gobernadas por su partido.

Pero ni el PP ni Vox han ido más allá. Gutiérrez ha acusado a la izquierda de “fabricar culpables” y de “instalar un relato falso desde el primer minuto”, mientras que Miguel Pascual, diputado ultraderechista, además de no aclarar si aprobarán la enmienda del PP, ha señalado al PSPV porque el exalcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (2015-2018), no ha acudido a la comisión que se desarrolla en el Ayuntamiento. “¿Puede asegurar que vendrá aquí?”, le ha preguntado a Jose Díaz.

Lo cierto es que Echávarri figura en el plan de trabajo de Vox y también en el propuesto por el PP a través de la enmienda en la que desaparece el nombre de Barcala. De aprobarse, se daría la situación de que el alcalde actual no asistiría al órgano a rendir cuentas, pero sí su antecesor.