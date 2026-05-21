140 directores de colegios e institutos dejan el cargo en una crisis histórica para el Consell

«Presentamos la dimisión, será la Administración quien tenga que buscar lo mejor para el colegio y decidir qué equipo directivo necesita el Gastón Castelló». Así comunicaba este jueves Juan Luis Guerra, director del colegio alicantino, su renuncia al consejo escolar, junto a la del jefe de estudios y secretario. La suya fue una de las 140 que a lo largo de la jornada se daban a conocer en cascada en toda la Comunidad. En total, 270 cargos directivos decidieron dejar sus puestos, muchos de ellos, de responsables de centros educativos de la provincia de Alicante, según el colectivo Equips Directius Crítics.

Las directivas de colegios e institutos daban este paso al frente y cumplían con la amenaza lanzada a los pocos días del estallido de la huelga indefinida de profesores. Lo hacían como un claro gesto de protesta y de presión al Consell para que se atiendan las reivindicaciones de los profesionales de la enseñanza porque sostienen que siguen sin ser recogidas en la última oferta presentada por la consellera de Educación, Carmen Ortí.

«Pasadas casi dos semanas lo único que hemos encontrado por su parte y por la del secretario autonómico de Educación ha sido autoritarismo, cero capacidad de negociación y la búsqueda de confrontar a las familias», afirmó el director alicantino ante docentes y familias de alumnos de su colegio.

La ruptura del diálogo tras levantarse a los diez minutos de la mesa de negociación con los sindicatos, quienes rechazaron de manera unánime firmar un acuerdo, ha sido el detonante de la salida masiva de los equipos directivos. El Joaquín Sorolla de Alicante fue el primero en dar el paso el miércoles, y tras este colegio, le han seguido otros como los institutos Xixona, La Mar de Xàbia, Xèbic de Ondara o los colegios Rajoletes y Cristo de la Paz de Sant Joan.

Además, otros 21 directores de institutos alicantinos se reunieron para firmar un manifiesto de apoyo a las reivindicaciones de los docentes y acordaron pedir una reunión con la Dirección Territorial de Educación de Alicante.

En otros centros de la capital de la provincia como el Radio Exterior y el Cabo de la Huerta se han convocado claustros para pedir esa dimisión, mientras que en algunos centros los profesores con responsabilidades (jefaturas de departamento, coordinación de Erasmus, coordinación de convivencia, banco de libros, web del instituto, coordinación de formación, etc.) también han advertido estos días que van a renunciar si no lo hace la dirección. Sin embargo, también se dan los casos de centros educativos donde los equipos parecen receptivos a dimitir, pero no quieren hacerlo solos.

El equipo directivo del colegio Gastón Castelló de Alicante comunicando su renuncia al consejo escolar, este jueves / Héctor Fuentes

Una renuncia en plena matriculación

Una vez comunicado al claustro y los consejos escolares los ceses por iniciativa propia de los responsables de los centros educativos, el siguiente paso es tramitarlos digitalmente para que conste ante la Conselleria de Educación de manera oficial. Además, para que sean efectivos tienen que ser comunicados a la Inspección Educativa, que deberá aceptarlos o no si los considera motivados. Y de momento, según los inspectores consultados por este diario, no tienen directrices para proceder ante el masivo número de dimisiones que se están anunciando.

De momento, si sus peticiones prosperan, los directores estarán obligados a permanecer en funciones hasta finales de junio. Y, después, la Administración tendría que nombrar a sus sustitutos para el mes de julio, cuando los alumnos ya habrán terminado el curso, pero en otro momento crucial porque es cuando se tienen que cerrar las calificaciones, el proceso de admisión, de matriculación y las consiguientes reclamaciones.