Los 27 nuevos vehículos de la Policía Local de Alicante, aparcados a la espera de que el Ayuntamiento valide su compra

Casi una treintena de coches patrulla a estrenar, valorados en 1,44 millones de euros, "duermen" en un depósito de vehículos de Alicante. La flota adquirida por el Ayuntamiento llegó a las instalaciones municipales hace cerca de un mes, pero aún no se ha puesto a disposición de la Policía Local, a la espera de que el Consistorio cierre oficialmente su adquisición.

El contrato, formalizado el pasado 24 de diciembre, contemplaba el suministro mediante arrendamiento financiero con opción a compra (leasing) de 27 vehículos patrulla durante 48 meses. Los coches, híbridos tipo SUV, incluyen kit de detenidos, una potencia mínima de 200 caballos, transmisión automática y la rotulación, iluminación y sirenas contempladas en la normativa autonómica vigente.

Sin embargo, y aunque el pliego de condiciones contempla hasta un máximo de ocho meses para la entrega, las unidades llegaron hace cerca de un mes y permanecen inmovilizadas desde entonces en el depósito municipal de vehículos. En concreto, según fuentes cercanas a la tramitación, el contrato está pendiente de la validación definitiva del Ayuntamiento, ya que este tipo de adquisiciones deben ser supervisadas por Intervención.

Críticas sindicales

De hecho, las secciones sindicales del CSIF y el Fesep emitieron un comunicado de prensa difundido por canales internos y entre algunos de sus asociados, en el que pretendían "denunciar públicamente la grave situación que atraviesa actualmente la Policía Local de Alicante debido a la falta de vehículos policiales operativos".

El escrito apunta que la situación actual "afecta directamente al servicio público, a la seguridad ciudadana y a la capacidad de respuesta policial", mientras que "resulta absolutamente incomprensible e irresponsable que 27 vehículos policiales nuevos, llegados hace ya casi un mes, continúen inmovilizados en el depósito municipal de vehículos, expuestos al sol y al deterioro, sin haber podido ser todavía recepcionados ni puestos en funcionamiento por cuestiones administrativas que nadie parece ser capaz de resolver".

El documento, firmado por las secretarias generales de ambos colectivos, Marian Molero (CSIF) y Kala Jiménez (Fesep), ponía el foco en la "preocupante falta de previsión, planificación y agilidad administrativa por parte de la Concejalía de Seguridad, cuya inacción está provocando un perjuicio directo tanto a los trabajadores municipales como al conjunto de ciudadanos y visitantes".

De hecho, ambos sindicatos cargan directamente contra el concejal del área y comisario de la Policía Local en excedencia, Julio Calero: "Le exigimos que cumpla con su promesa y desbloquee de manera inmediata todos los trámites necesarios para la recepción y puesta en servicio urgente de estos 27 vehículos policiales, antes de que la situación se agrave aún más con la llegada de las Hogueras".

Respecto a la posible afección de este problema a las próximas fiestas, CSIF y Fesep sostienen que "Alicante no puede permitirse afrontar uno de los periodos más sensibles y exigentes del año con medios policiales insuficientes y vehículos nuevos paralizados en un depósito".

Esta misma semana, el portavoz adjunto municipal y vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha asegurado no estar al tanto de la situación concreta de los vehículos. Mientras, desde el gabinete de Prensa del gobierno de Luis Barcala no se ha dado respuesta a la consulta de INFORMACIÓN sobre este asunto.