Abogados y procuradores se concentran en Alicante para exigir una pasarela al Reta sin exclusiones

Abogados y procuradores se han concentrado este miércoles ante los juzgados de Benalúa, en Alicante, para reclamar cambios en la denominada “pasarela al RETA” y exigir que la futura reforma permita el acceso “sin exclusiones” de los mutualistas alternativos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

La protesta, convocada por Movimento#J2Alicante, se enmarca dentro de una jornada de movilizaciones desarrolladas en distintas ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Málaga, Murcia, A Coruña, Cartagena, Lorca, Ponferrada o Ferrol. Según la organización, el piquete reivindicativo celebrado en Alicante, considerado el número 14 dentro de la campaña estatal, tuvo lugar entre las 12.00 y las 13.00 horas y reunió a “un buen número de abogados y procuradores”. La concentración coincidió con las declaraciones de investigados por las presuntas adjudicaciones irregulares de viviendas protegidas en el residencial Les Naus de La Condomina.

Las movilizaciones coinciden con un momento clave de la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley presentada por el grupo socialista para modificar el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas, conocida popularmente como la “pasarela al RETA”.

El movimiento sostiene que la reforma entra ahora en una fase decisiva y advierte de que el texto actualmente en negociación “no garantiza una solución justa para el conjunto de mutualistas afectados”. La reunión de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, prevista inicialmente para este martes y en la que debía abordarse el informe de la proposición de ley, ha quedado aplazada hasta el próximo 26 de mayo. Según explica la plataforma, el Gobierno ha argumentado la necesidad de estudiar las enmiendas transaccionales presentadas por otros grupos parlamentarios.

Desde Movimento#J2 reclaman precisamente que se incorporen esas enmiendas para evitar exclusiones en el acceso al sistema. Entre las principales reivindicaciones figura la inclusión de mutualistas que ya hayan cotizado más de 15 años a la Seguridad Social y el reconocimiento íntegro de las cotizaciones realizadas en las mutualidades mediante el denominado sistema “1x1”, de forma que “un año cotizado equivalga a un año reconocido” en el sistema público.

El colectivo rechaza además el coeficiente de conversión del 0,77 contemplado en la propuesta actual al considerar que supone “una pérdida injustificada de derechos” y un “recorte encubierto” de las cotizaciones realizadas durante años. También denuncian que el modelo planteado deja fuera a mutualistas jubilados con pensiones reducidas, en algunos casos de unos 300 euros mensuales.

La plataforma defiende que la futura pasarela al RETA debe ser “universal, voluntaria y sin limitaciones”, con una equiparación real de derechos respecto a los trabajadores autónomos integrados en el RETA. Asimismo, reclaman mejoras en el tratamiento fiscal de las mutualidades y una compatibilidad efectiva entre pensión y ejercicio profesional.

Manifestación en Madrid

Las protestas forman parte de la denominada “Semana #J2”, iniciada el lunes con una campaña coordinada en redes sociales y que culminará este sábado, 23 de mayo, con una manifestación estatal en Madrid. La concentración comenzará a las 11.15 horas frente al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, en la calle José Abascal, desde donde partirá la marcha a las 12.00 horas en dirección al Congreso de los Diputados, con llegada prevista sobre las 14.00 horas.

Según el movimiento, la movilización pretende ejercer “presión política directa” antes de la aprobación definitiva de la norma y reclamar a los grupos parlamentarios que mantengan las enmiendas presentadas durante la tramitación.

Movimiento#J2 no descarta nuevas movilizaciones durante las próximas semanas, coincidiendo con la continuidad del trámite legislativo tanto en el Congreso como posteriormente en el Senado.