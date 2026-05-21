Alicante busca coordinar estrategias urbanísticas con los ayuntamientos de su entorno de cara al nuevo Plan General
El concejal Antonio Peral se reúne con alcaldes, ediles y técnicos de El Campello, Sant Joan, Mutxamel y San Vicente del Raspeig para presentar el futuro Plan General y buscará tejer acuerdos también con Elche
Los ayuntamientos de Alicante, El Campello, Sant Joan, Mutxamel y San Vicente del Raspeig celebraron este jueves una reunión en la capital de la provincia para reforzar su colaboración para el desarrollo de infraestructuras, dotaciones e iniciativas de desarrollo económico supramunicipales que beneficien al entorno metropolitano. El encuentro ha sido organizado por la Concejalía de Urbanismo que dirige el edil Antonio Peral para presentar el borrador del próximo Plan General Estructural de la ciudad, mientras está previsto que la próxima semana se celebre otra cita similar con el Consistorio ilicitano.
En el encuentro, el propio Peral y la directora general de Planeamiento, Leticia Martín, han desglosado propuestas en materia de infraestructura verde, dotaciones y servicios, movilidad, regeneración urbana, vivienda y desarrollo económico. Además, han hecho especial hincapié en las estrategias supramunicipales, como la infraestructura de tráfico, la promoción de la intermodalidad, la activación de nodos económicos o las dotaciones como el tercer hospital, la ampliación de la UA y la de la UMH.
"Este encuentro marca un hito en la colaboración de los principales consistorios de L'Alacantí para impulsar estrategias conjuntas que promuevan el desarrollo del entorno metropolitano de Alicante y beneficien a todos los municipios, porque unidos somos más fuertes y coordinar nuestras políticas urbanísticas es fundamental para aprovechar las sinergias", ha expuesto Antonio Peral.
En este sentido, el edil ha resaltado que "en este momento de histórica relevancia para Alicante, como es la tramitación de un nuevo Plan General Estructural" es fundamental "que los municipios vecinos conozcan en profundidad las estrategias de mayor alcance, las validen y hagan sus aportaciones", además de asegurar que "las actuaciones que promueve Alicante están coordinadas y encajan con las que promueven o van a promover otros ayuntamientos".
Según el Ayuntamiento de Alicante, los responsables y técnicos de Urbanismo asistentes han trasladado sus primeras impresiones "muy positivas" sobre el Plan General Estructural y se han comprometido a estudiar la documentación en profundidad y trasladar al Ayuntamiento de Alicante sus propuestas.
Otra consulta, más retrasos
Hasta ahora, y a la espera de conocer el borrador del futuro Plan General, el Ayuntamiento ya ha avanzado diferentes aspectos del documento. En este sentido, el gobierno de Barcala se ha comprometido a impulsar la vía litoral de 21 kilómetros de la que se lleva hablando en el Consistorio desde tiempos del tripartito; la creación de seis nuevos parques entre los que se incluyen infraestructuras ya anunciadas como el Parque Central, Lomas de Garbinet o el gran campo de viñedos de las Torres de la Huerta; nuevas medidas contra inundaciones como programas de paisaje para la regeneración y mejora de la funcionalidad de los barrancos de las Ovejas, Agua Amarga y Juncaret; más dotaciones culturales junto al puerto; o la construcción de aparcamientos disuasorios con 10.000 plazas.
Bajo el lema "Alicante, un plan contigo", el ejecutivo municipal que dirige Luis Barcala anunció a principios de abril de 2025 la apertura de una consulta ciudadana para que los vecinos pudieran hacer sus aportaciones al futuro Plan General. Este documento, fundamental para el desarrollo urbanístico de las ciudades y sin renovar en Alicante desde 1987, ha sido la gran asignatura pendiente de todos los gobiernos municipales que han pasado por la capital de la provincia.
Sin embargo, este año el gobierno local ha repetido el procedimiento por decisión propia, tras añadir al borrador en torno al 80 % de las propuestas recibidas. En la práctica, esta nueva consulta ha supuesto volver a demorar la renovación del Plan General de Alicante. Respecto a la totalidad del documento, que incluiría tanto la parte Estructural como el Plan de Ordenación Pormenorizada, la exedil de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió por el escándalo de las viviendas protegidas, ya reconoció el pasado mes de mayo que no podía asegurar su aprobación definitiva durante este mandato, aunque afirmó que el ejecutivo local haría "todo lo posible" a pesar de que algunos trámites dependen de la administración autonómica, también gobernada por el PP.
Tras ello, el alcalde se comprometió a que el borrador sería aprobado de forma inicial (por parte de la Junta de Gobierno Local) durante el segundo semestre del 2025. Del mismo modo, en las ruedas de prensa semanales que el ejecutivo local celebras cada martes, el vicealcalde y portavoz adjunto, Manuel Villar, ha manifestado en repetidas ocasiones que la tramitación seguía su curso habitual y que el documento se haría público a la mayor brevedad posible. Ahora, su validación se pospondrá, al menos, hasta este verano.
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