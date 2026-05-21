Alicante busca coordinar estrategias urbanísticas con los ayuntamientos de su entorno de cara al nuevo Plan General

Los ayuntamientos de Alicante, El Campello, Sant Joan, Mutxamel y San Vicente del Raspeig celebraron este jueves una reunión en la capital de la provincia para reforzar su colaboración para el desarrollo de infraestructuras, dotaciones e iniciativas de desarrollo económico supramunicipales que beneficien al entorno metropolitano. El encuentro ha sido organizado por la Concejalía de Urbanismo que dirige el edil Antonio Peral para presentar el borrador del próximo Plan General Estructural de la ciudad, mientras está previsto que la próxima semana se celebre otra cita similar con el Consistorio ilicitano.

En el encuentro, el propio Peral y la directora general de Planeamiento, Leticia Martín, han desglosado propuestas en materia de infraestructura verde, dotaciones y servicios, movilidad, regeneración urbana, vivienda y desarrollo económico. Además, han hecho especial hincapié en las estrategias supramunicipales, como la infraestructura de tráfico, la promoción de la intermodalidad, la activación de nodos económicos o las dotaciones como el tercer hospital, la ampliación de la UA y la de la UMH.

"Este encuentro marca un hito en la colaboración de los principales consistorios de L'Alacantí para impulsar estrategias conjuntas que promuevan el desarrollo del entorno metropolitano de Alicante y beneficien a todos los municipios, porque unidos somos más fuertes y coordinar nuestras políticas urbanísticas es fundamental para aprovechar las sinergias", ha expuesto Antonio Peral.

Un instante de la reunión / INFORMACIÓN

En este sentido, el edil ha resaltado que "en este momento de histórica relevancia para Alicante, como es la tramitación de un nuevo Plan General Estructural" es fundamental "que los municipios vecinos conozcan en profundidad las estrategias de mayor alcance, las validen y hagan sus aportaciones", además de asegurar que "las actuaciones que promueve Alicante están coordinadas y encajan con las que promueven o van a promover otros ayuntamientos".

Según el Ayuntamiento de Alicante, los responsables y técnicos de Urbanismo asistentes han trasladado sus primeras impresiones "muy positivas" sobre el Plan General Estructural y se han comprometido a estudiar la documentación en profundidad y trasladar al Ayuntamiento de Alicante sus propuestas.