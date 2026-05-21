Amparo Navarro, rectora de la UA: "Estoy escandalizada con la violencia que asola nuestro planeta y con la violencia de género"

"Ha sido un año aciago para la paz y el respeto a los derechos humanos. Estoy escandalizada con la violencia que asola nuestro planeta y con la violencia de género, por eso la Universidad de Alicante (UA) no solo forma profesionales sino ciudadanos comprometidos con la democracia, la solidaridad y la paz”. Con estas palabras ha cerrado la rectora de la UA, Amparo Navarro, el acto de clausura del curso académico celebrado este jueves en el Paraninfo, en el que se ha investido a los doctores que leyeron sus tesis el curso pasado. La ceremonia, precisamente, se ha iniciado con un minuto de silencio para condenar el asesinato machista de este fin de semana en Dolores (Alicante). La rectora ha leído un manifiesto para mostrar su apoyo a las víctimas y como señal de repulsa a la violencia.

El vicerrector de Investigación, Juan Mora, ha sido el encargado de hacer el balance anual del programa de doctorado de la UA, así como de pronunciar la laudatio a los nuevos doctores antes de que la rectora les haya impuesto los atributos que identifican el rango académico.

Actualmente la institución ofrece 32 programas de doctorado en todas las áreas de conocimiento

Cálida bienvenida

Además de dedicar una cálida felicitación a doctores, padrinos y madrinas, Navarro ha reivindicado el doctorado no solo “como un requisito para iniciar la carrera académica de profesor universitario, sino como el superior grado de formación que permite iniciarse en la metodología de la investigación, tan imprescindible para solucionar cualquier problema científico, tecnológico o humanístico en la actualidad”. De ahí que haya defendido que “nuestra sociedad debe valorar como el mayor mérito curricular estar en posesión del grado de doctor, y eso es lo que hemos reivindicado las universidades en todas las instancias en las que hemos sido consultadas”.

En este sentido se ha pronunciado también el vicerrector de Investigación que ha desgranado los pormenores de un programa “que evidencia el compromiso de la institución con la excelencia académica y la investigación de vanguardia”. Actualmente, la UA ofrece 32 programas de doctorado en todas las áreas de conocimiento. De las 212 personas que leyeron sus tesis el año pasado, aproximadamente el 50% son mujeres, una cifra que, aunque viene siendo tendencia en los últimos cursos, Mora considera que “hay que seguir vigilando para establecer estrategias que aseguren y preserven la igualdad también en estos estudios”.

Minuto de silencio por las víctimas del crimen machista de Dolores antes de la entrega de los doctorados

Internacionalización

La internacionalización es otro de los hitos destacados ya que cerca del 40% de los nuevos doctores y doctoras proceden de otros países y alrededor del 80% de las tesis defendidas han obtenido la mención de “doctorado internacional”, mientras que otras 19 han sido desarrolladas en régimen de cotutela internacional.

Una de las asignaturas pendientes es, no obstante, el fortalecimiento con el tejido productivo ya que, aunque mejora el volumen de tesis defendidas con “mención industrial”, la cifra aún “continúa siendo inferior a la deseada”. En línea con lo apuntado por la rectora, Mora destaca “la importancia estratégica de incorporar doctores al tejido productivo para mejorar su capacidad de innovación y, por tanto, su competitividad”.

El vicerrector ha remarcado la labor de acompañamiento y tutela de los directores y directoras de tesis, padrinos hoy en el acto de investidura, así como “la dedicación incondicional del equipo de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Alicante, EIDUA, con la profesora Gabriela Guillena al frente”

El plan de financiación acordado entre la Generalitat y las cinco universidades públicas es un gran paso en la estabilidad y programación presupuestaria Amparo Navarro — Rectora de la Universidad de Alicante

El nuevo estatuto

Durante su discurso de clausura del curso, la rectora ha dado un repaso a los principales hitos del año académico del que ha destacado la acreditación “al 100 por 100 de todos nuestros títulos” así como la obtención de menciones internacionales en varias titulaciones, “lo que evidencia el grado de madurez de nuestra institución y la formación que impartimos”.

La aprobación por el Claustro del nuevo Estatuto de la Universidad de Alicante ha merecido una mención especial pues se trata de “la norma reglamentaria más importante de una Universidad y que será el punto de partida de una actualización y modernización de nuestras estructuras de gobernanza”.

Otro de los hitos a los que se ha referido ha sido el consenso alcanzado entre la Generalitat Valenciana y las cinco universidades públicas para el nuevo plan de financiación del que ha dicho, “que, si bien aún requiere del desarrollo de contratos programa que permitan la singularidad de la financiación de cada universidad, es un gran paso en la estabilidad y programación presupuestaria”.

En este sentido se ha vuelto a referir a las importantes obras de rehabilitación y mantenimiento que se siguen acometiendo en el campus para garantizar “las mejores condiciones para la docencia y la investigación”.