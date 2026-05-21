La ampliación de la temporada alta entre los veladores en Alicante ya es inminente: fechas, horarios y condiciones

Luz verde al verano “eterno” en las terrazas de los bares de Alicante. Este jueves la Comisión de Presidencia y Régimen de Interior del Ayuntamiento ha informado a favor de la modificación de la Ordenanza de Ocupación Temporal de la Vía Pública para que se apruebe de forma definitiva en el próximo pleno municipal, que se celebrará el 28 de mayo, y que entre en vigor con la publicación en el boletín oficial.

De esta manera, los votos del PP y Vox permitirán que la temporada alta en los veladores se alargue desde el 1 de mayo hasta el 1 de noviembre, con límite horario hasta la 1 de la madrugada de domingo a jueves y hasta la 1:30 los viernes, los sábados y las vísperas de festivo. En el resto del periodo anual el cierre se sitúa a las 12 de la noche y a la 1 de la madrugada respectivamente.

La ordenanza mantiene el principio esencial de conciliar el derecho al descanso con la legítima actividad empresarial de los sectores de la hostelería y comercio Cristina Cutanda — Concejala de Ocupación de la Vía Pública (PP)

Esta medida fue forzada por Vox, que presionó al gobierno local, liderado por el alcalde Luis Barcala (PP), a cambiar la ordenanza de los horarios de las terrazas menos de un año de haber entrado en vigor. La presión llegó en octubre del año pasado para ampliar la temporada alta desde mayo hasta noviembre. Anteriormente, en noviembre de 2024, había sido fijada entre el 15 de junio y el 30 de septiembre. Este último periodo fue pactado por el ejecutivo local y Compromís después de que el PP se desmarcara de las exigencias de Vox de erradicar los puntos violeta.

Hemos podido remendar el agravio que había ocasionado el PP pactando con Compromís Juan Utrera — Concejal de Vox

Sin embargo, en el contexto de la negociación por el presupuesto municipal del 2026, el grupo de ultraderecha volvió a la carga y condicionó su apoyo a la ampliación de la temporada entre los veladores, que fue validada por los de Barcala. Posteriormente, en enero de este año, ambas formaciones dieron luz verde en la sesión plenaria a la modificación de la ordenanza, con los votos en contra del PSOE, de Compromís y de EU-Podemos. Después del trámite del informe favorable de la comisión, la medida será definitiva con la aprobación en el pleno del 28 de mayo y con la correspondiente publicación en el boletín oficial. De esta manera, Alicante pasará a tener seis meses al año de temporada alta en las terrazas de los locales de hostelería, tal como ya ocurre en Elche, en Torrevieja o en Málaga.

El PP de Barcala consolida un modelo de ciudad cada vez más tensionado por el ruido, la saturación y la privatización del espacio público Ana Barceló — Portavoz del PSOE

La concejala de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, defiende la medida por considerar que “mantiene el principio esencial de conciliar el derecho al descanso con la legítima actividad empresarial de los sectores de la hostelería y comercio”.

Otros aspectos

La normativa incorpora igualmente la necesidad de avisar con tres días de antelación cuando el velador se vea afectado por actividades en la vía pública y permite ampliar las terrazas por circunstancias de carácter excepcional, sin dificultar la entrada a viviendas y comercios. De la misma forma, aunque se mantienen los puntos violeta en actividades multitudinarias, su "carga política", según expresó Vox en su momento, se diluye al incorporar también espacios genéricos de atención a víctimas de delitos por exigencia de los ultras.

El PP y Vox priorizan los intereses de la hostelería y alargan el periodo estival contra los intereses vecinales Rafa Mas — Portavoz de Compromís

Por otra parte, la nueva ordenanza otorga la posibilidad de “ampliar los puestos” en el mercadillo de Teulada, donde también se consentirá pasar de uno a tres puestos de 4x3 metros o a dos de 7x3 (hasta ahora solo se permitía uno); admite la venta y exposición de productos en fachada en el Casco Antiguo de hasta un máximo de 50 centímetros, revisa el número y las características de los puestos de venta en los mercados de productos básicos y, en el caso de que el día de mercadillo coincida con festivo, se acordará su traslado a otro con la asociación de comerciantes.

Reacciones

Desde Vox, partido que ha propiciado esta modificación, el concejal Juan Utrera se felicita por haber "podido remendar el agravio que había ocasionado el PP pactando con Compromís", ya que en su opinión "lo único que proponían era señalar como los malos de la película a los hosteleros, que son parte del motor económico de Alicante y no se les puede ahogar más de lo que hacen desde Madrid el PSOE y toda la izquierda".

La ordenanza no garantiza suficientemente el equilibrio entre actividad, convivencia, descanso vecinal y derecho al espacio público Manolo Copé — Portavoz de EU-Podemos

El punto de vista de la izquierda es totalmente distinto. Ana Barceló, portavoz del grupo socialista, entiende que "el PP de Barcala amplía seis meses la temporada alta de veladores, consolidando un modelo de ciudad cada vez más tensionado por el ruido, la saturación y la privatización del espacio público".

Su homónimo en Compromís, Rafa Mas, declara que el PP y Vox "priorizan los intereses de la hostelería y alargan el periodo estival contra los intereses vecinales y el derecho a mayor horario de descanso". Por último, Manolo Copé, de EU-Podemos, recuerda el voto en contra de esta ordenanza por parte de su grupo porque "no garantiza suficientemente el equilibrio entre actividad, convivencia, descanso vecinal y derecho al espacio público".