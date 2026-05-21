Barcala desbloquea de urgencia las ayudas a las Hogueras tras el ultimátum de foguerers y barraquers

El gobierno de Barcala mueve ficha apenas unas horas antes de la reunión que mantendrá esta tarde con representantes de las comisiones de hogueras y barracas. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este jueves de urgencia la concesión de 820.900 euros en subvenciones destinadas a las comisiones de hogueras de la ciudad, una decisión que llega en plena escalada de tensión con el colectivo festero, que había advertido de posibles movilizaciones si no se atendían de manera urgente varias de sus reivindicaciones antes del próximo 3 de junio.

La presión de los foguerers y barraquers se hizo patente este martes en la Casa de la Festa, donde representantes de distintas comisiones trasladaron su malestar por los retrasos administrativos que, según denunciaron, están comprometiendo la organización de las Hogueras de 2026. Entre las principales exigencias figuraban el pago de subvenciones pendientes y la aprobación inmediata de los decretos de plantà de racós, barracas y monumentos.

Tras ese encuentro, y después de que las reclamaciones fueran formalizadas también por escrito ante la Concejalía de Fiestas, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, reaccionó convocando para este jueves a las 20.00 horas una asamblea extraordinaria con los festeros en la Casa de la Festa. En la reunión participará igualmente la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, en un intento de rebajar la tensión generada en el seno del colectivo festero.

Ayudas al monumento

Horas antes de esa cita, el ejecutivo municipal ha llevado de forma urgente a la Junta de Gobierno Local la propuesta de acuerdo para aprobar las ayudas económicas dirigidas a las comisiones de hogueras. El documento, firmado por la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, contempla una partida de 820.900 euros para cubrir gastos de construcción, transporte y plantà de los monumentos adultos e infantiles.

La propuesta municipal recuerda que las Hogueras están reconocidas como Bien de Interés Cultural Inmaterial desde 2014 y justifica las subvenciones por “la indudable utilidad pública e interés social” de la Fiesta. La convocatoria se divide en dos líneas: una primera dotada con 727.300 euros para hogueras adultas y una segunda con 93.600 euros para monumentos infantiles.

Todas las comisiones tendrán ayudas

En total, el expediente recoge 92 solicitudes presentadas por comisiones de la ciudad dentro del plazo establecido entre el 28 de marzo y el 17 de abril. Entre las ayudas más elevadas figuran las destinadas a Florida Portazgo, que recibirá 36.112 euros; Diputació-Renfe, con 36.024 euros; Séneca-Autobusos, con 32.569 euros; y Baver-Els Antígons, con 29.270 euros.

El acuerdo contempla además la posibilidad de anticipar hasta el 75% de la subvención concedida, siempre que las entidades acrediten previamente haber abonado al menos el 20% del proyecto subvencionado. Una medida especialmente relevante para las comisiones, que en los últimos días habían insistido en los problemas de liquidez derivados de la demora en los pagos y en la necesidad de disponer de recursos económicos con las fiestas ya a pocas semanas de celebrarse.

Presión festera

La reunión del martes supuso uno de los mayores toques de atención lanzados hasta ahora por los foguerers al gobierno de Barcala. Según trasladaron varios representantes festivos, el clima de malestar había ido creciendo ante la falta de resolución de expedientes considerados esenciales para el desarrollo de la Fiesta.

Además del desbloqueo de las subvenciones, los representantes de barracas y hogueras reclamaban que el Ayuntamiento acelerara la tramitación de los permisos y decretos necesarios para la instalación de racós, barracas y monumentos. Todo ello con el horizonte del 3 de junio como fecha límite para evitar mayores problemas organizativos.

Así, con la aprobación de las subvenciones y el encuentro entre los festeros y el alcalde este jueves en la Casa de la Festa podrá para medir si las medidas adoptadas por el Ayuntamiento logran reconducir el conflicto o si, por el contrario, el colectivo mantiene la amenaza de iniciar acciones de protesta en plena cuenta atrás hacia las Hogueras.