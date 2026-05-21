El busto romano de La Almadraba emerge como un hallazgo “excepcional” para Alicante

El busto romano encontrado en La Almadraba no parece una pieza menor. A falta todavía de estudio, catalogación y una identificación definitiva, los arqueólogos consultados sitúan la cabeza hallada durante las obras de regeneración de la playa entre las piezas escultóricas más relevantes del entorno de Lucentum. El Ayuntamiento de Alicante avanzó este miércoles que podría tratarse de una representación de Venus de entre los siglos I y II después de Cristo. Los especialistas coinciden en el valor del hallazgo, aunque introducen los matices propios de una pieza que aún debe pasar por el análisis técnico completo.

Jaime Molina, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alicante, es contundente en la valoración inicial. “Es la mejor pieza que ha salido, excepcional”, señala tras ver las imágenes. El arqueólogo destaca la calidad artística del busto y lo sitúa entre las esculturas romanas de mayor interés aparecidas en la zona. “Es una escultura de grandísima calidad, un busto fantástico”, recalca. Aun así, advierte de que ahora hay que estudiar dos cuestiones esenciales: el contexto exacto en el que apareció dentro de La Almadraba y el material de la propia escultura. Si se confirma que el mármol no procede de la zona, su valor puede ser aún mayor.

Recreación con inteligencia artificial de cómo era la zona en la que ha sido hallada la cabeza romana / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento presentó la pieza como una posible Venus, interpretación apoyada en el peinado de influencia helenística, con el cabello ondulado y recogido hacia atrás. Molina, sin embargo, pide prudencia antes de cerrar la identificación. “No tiene que ser necesariamente una Venus”, advierte. A partir de las imágenes, considera verosímil esa lectura, pero también abre la posibilidad de que se trate de una amazona, por su parecido con modelos escultóricos de amplia difusión en época romana. La conclusión definitiva dependerá del estudio especializado y de la información que aporte el lugar exacto del hallazgo.

Es una escultura de grandísima calidad, de las mejores aparecidas en el entorno de Lucentum Jaime Molina — Catedrático de Historia Antigua de la UA

El arqueólogo Humberto García sí ve más clara la identificación planteada por el Ayuntamiento. “Claramente es la cabeza de una escultura que representaría a Venus”, sostiene. Su lectura conecta la pieza con el tipo de villas romanas marítimas documentadas en la costa, grandes propiedades con una parte rústica vinculada a la producción y una parte urbana o residencial destinada al propietario. En ese tipo de espacios, explica, era habitual que hubiera zonas ajardinadas, fuentes, estanques y esculturas de divinidades. La rotura por el cuello tampoco le sorprende, porque suele ser la parte más débil de estas figuras y muchas esculturas aparecen decapitadas por fracturas o expolios posteriores.

Imagen que permite ver cómo sería la mujer, generada a través de IA / INFORMACIÓN

La importancia del busto no está solo en la pieza, sino en lo que puede decir del yacimiento de La Almadraba. La zona ya era conocida por la existencia de una villa romana vinculada a Lucentum, pero una escultura de esta calidad refuerza la idea de un espacio con un nivel económico elevado. Molina destaca que, si la cabeza está asociada a esa villa, apunta a un propietario de “nivel económico altísimo” y a una cultura material más potente de lo documentado hasta ahora en el entorno alicantino. El contexto encaja con el periodo altoimperial, una etapa de crecimiento económico y comercial en la que Lucentum tuvo un papel destacado como puerto principal de la zona.

García también vincula la pieza con una villa de grandes dimensiones. Apunta a un complejo de varias hectáreas, probablemente asociado a actividades productivas y a elementos de prestigio propios de una élite romana. La presencia de piscifactorías, similar a otros enclaves del litoral mediterráneo, reforzaría esa lectura de una residencia vinculada a personas adineradas. “Comer pescado fresco era entonces un lujo y las villas costeras combinaban explotación económica, representación social y espacios de recreo”, apostilla.

La cabeza pertenece claramente a una escultura de Venus vinculada a una villa romana de nivel Humberto García — Arqueólogo

A partir de ahora empieza el recorrido técnico. Molina explica que, en una excavación autorizada, el destino de los materiales suele quedar fijado de antemano en el permiso concedido por la Generalitat, administración competente en patrimonio. En el caso de Alicante, apunta a que la pieza debería integrarse en el MUSA, el museo de la ciudad situado en el castillo de Santa Bárbara, a través del depósito arqueológico municipal. El procedimiento habitual incluye una primera catalogación, la asignación de un número de inventario y un estudio en profundidad por parte de un especialista de referencia en escultura romana.

La conservación no parece, en principio, el mayor problema si se confirma que es mármol y que no presenta grietas relevantes. “Esto puede ir a una vitrina casi ya”, señala Molina, que defiende una exposición temprana una vez completada la limpieza técnica y la documentación básica. A diferencia de los metales u otros materiales más delicados, el mármol suele ofrecer mayor resistencia. La intervención, en cualquier caso, debe hacerla personal restaurador, con una limpieza controlada y sin alterar posibles restos de superficie.

El Ayuntamiento, por ahora, ha trasladado que en breve hará una presentación para ampliar la información. Queda pendiente concretar qué informes se han encargado, cuándo se completará su catalogación y cómo se integrará en la puesta en valor del yacimiento de La Almadraba. La primera impresión técnica eleva el alcance del descubrimiento. No basta todavía para cerrar si es Venus o amazona, ni para fijar todos los detalles de su procedencia, pero sí para situar a Alicante ante una de las piezas romanas más relevantes aparecidas en los últimos años en el entorno de Lucentum.