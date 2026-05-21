Gómez defiende las derivaciones a la privada mientras persistan las listas de espera

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha defendido en pleno de las Cortes Valencianas la colaboración entre la sanidad pública y la privada como una herramienta “imprescindible” para reducir listas de espera y garantizar la atención a los pacientes, a la vez que ha acusado al PSPV de mantener un discurso “demagógico” sobre un modelo que, según ha recordado, también aplicó cuando estaba al frente del Consell.

Durante su intervención, el titular de Sanidad ha asegurado que su valoración sobre la relación entre ambos sistemas “es exactamente la misma” que la que mantuvieron anteriores responsables socialistas de la sanidad valenciana. Para sostener su argumento, ha citado declaraciones del exconseller Miguel Mínguez, quien defendió en 2022 que incrementar la asociación con la privada era “imprescindible” mientras no se redujeran las demoras asistenciales.

Ximo Puig

El conseller también ha recordado manifestaciones del expresidente de la Generalitat Ximo Puig. Marciano Gómez ha afirmado que el exjefe del Consell que no se debía “demonizar” la sanidad privada y que la colaboración entre ambos sistemas era necesaria “en ocasiones puntuales; y ha citado asimismo declaraciones de la exconsellera Ana Barceló, que defendió una relación “leal, justa y transparente” entre la sanidad pública y la privada.

Frente a ello, la diputada socialista Yaissel Sánchez ha acusado al actual Consell de haber convertido la Conselleria de Sanidad en “un cajero automático para la sanidad privada", al asegurar que el PP está impulsando un modelo “privatizador” similar al de otras comunidades gobernadas por los populares, como Madrid o Andalucía.

Marciano Gómez visita las obras de Urgencias del Hospital Doctor Balmis de Alicante / Héctor Fuentes

El doble de dinero

Yaissel Sánchez denuncia que el plan de choque sanitario “ha pasado de 26 a 49 millones de euros en un año” y cifró en más de 270 millones las derivaciones a la sanidad privada. A su juicio, el Consell está “disfrazando de colaboración” una política que, según afirmó, “hacen una transfusión en vena de recursos públicos al negocio privado mientras deja a la sanidad pública en cuidados paliativos”.

La parlamentaria socialista también es crítica con el aumento de las listas de espera y ha puesto como ejemplo casos de pacientes que llevan meses o años pendientes de intervenciones o tratamientos. Como el caso de José Luis, ha dicho, paciente de Torrevieja esperando dos años una cirugía y "lo que empezó como un quiste ha terminado en un tumor. Díganselo también a los pacientes"; o la demora de 18 meses para la Unidad del Dolor.

"Lo que hacen es apartar a los pacientes menos rentables y privatizar los procedimientos más beneficiosos, como la cirugía mayor ambulatoria, donde el paciente entra, lo operan y en unas pocas horas se va, y eso no es reforzar ni es apostar por la sanidad pública valenciana", ha dicho.

Riesgos asistenciales

Además, ha alertado de las denuncias realizadas por sesenta médicos internistas y de otras especiales del hospital de Ontinyent sobre los riesgos asistenciales del actual modelo sanitario, reprochando al Consell el deterioro de infraestructuras y servicios sanitarios públicos, como es el caso del ascensor del hospital Luis Alcañiz, en Xàtiva, que está fuera de servicio.

Por su parte, el conseller de Sanidad ha rechazado las acusaciones y ha defendido que todas las medidas adoptadas tienen como prioridad “poner al ciudadano en el centro” y garantizar la mejor atención sanitaria posible mientras se reducen las demoras asistenciales.