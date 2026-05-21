Corte en la A-31 hacia Alicante por una manifestación y retenciones en los accesos

La circulación vuelve a complicarse este jueves 21 de mayo de 2026 en varios puntos de la provincia de Alicante. Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), la incidencia más relevante se encuentra en la A-31, donde se ha registrado un corte total en el kilómetro 238,95, en sentido creciente hacia Alicante, por una manifestación. El aviso figura con nivel rojo, lo que implica circulación difícil.

El corte está provocando también retenciones en la A-31, entre los kilómetros 236,93, a la altura de Bacarot, y 239, en Alicante, en sentido hacia la ciudad. Además, se ha habilitado un itinerario alternativo por la A-79, desde el kilómetro 0 en Bacarot, también en sentido hacia Alicante.

Las afecciones no se limitan a la A-31. La A-70 también presenta circulación irregular por orden público entre los kilómetros 21,69, en Bacarot, y 19,77, en Fontcalent, en sentido decreciente. A esto se suma otro aviso en la misma vía, en el kilómetro 19,97, por un obstáculo fijo en Fontcalent.

Otro de los puntos conflictivos de la mañana está en la N-332, a la altura de Santa Pola, donde un accidente ha dejado un obstáculo fijo en el kilómetro 88,82 y retenciones en ambos sentidos: entre los kilómetros 86,61 y 88,82 hacia Alicante, y entre el 91,21 y el 88,82 en sentido decreciente.

El listado de incidencias incluye además retenciones por circulación en la N-332 en Torrevieja, desde el kilómetro 54 al 57,75 en ambos sentidos, y diferentes obras y obstáculos en carreteras como la A-7, la AP-7, la N-330, la A-31 o la CV-800. En total, la provincia registra 44 incidencias de circulación.

La recomendación para los conductores es consultar el estado del tráfico antes de salir, evitar en la medida de lo posible el acceso a Alicante por la A-31 mientras se mantenga el corte y prever más tiempo en los desplazamientos por el entorno de Bacarot, Fontcalent y Santa Pola.