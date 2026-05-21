Críticas al curso de "energía femenina" para mujeres emprendedoras del Ayuntamiento de Alicante: "Es paternalismo cutre"

De "mercadillo de autoayuda" a "ocurrencias disfrazadas de empoderamiento", la izquierda municipal critica el último curso del Ayuntamiento de Alicante: un taller para mujeres emprendedoras de "merecimiento y de empoderamiento de la energía femenina", ofrecido por una "coach" que presume de experiencia en "armonización de chakras".

Después de que INFORMACIÓN publicase la polémica programación de la Escuela de Talento Femenino del Consistorio, que ya agendó un curso de tarot y otro de feng shui en ediciones anteriores, el PSOE, Compromís y EU-Podemos reclaman explicaciones al ejecutivo de Luis Barcala y cuestionan la idoneidad de la actividad.

"Pseudociencia institucional"

Para Victoria Melgosa, concejala del PSOE, el Consistorio "ha cruzado una línea intolerable" como es la de "usar dinero público para ofrecer a las mujeres cursos de 'energía femenina' que imparten 'seres lunares'". Todo ello, mientras "la formación seria en IA, finanzas, estrategia, emprendimiento o creación de negocio se reserva para la programación general".

Según la edil socialista, "esto no es empoderamiento" sino una muestra de "paternalismo cutre, pseudociencia institucional y sexismo envuelto en lenguaje moderno". Melgosa lamenta que "mientras a los hombres se les enseña a competir, liderar y generar riqueza, a las mujeres se les manda a 'trabajarse por dentro', 'fluir', 'salir de la pecera' y conectar con su energía".

Al respecto, la concejala progresista incide en que se trata de "exactamente el mismo estereotipo de siempre, pero maquillado con coaching y humo emocional", junto con "el mensaje obsceno de que ellos producen y crean empresas mientras ellas sienten y armonizan chakras". Además, Melgosa afea al ejecutivo de Luis Barcala que todo ello sea "promovido desde una administración pública que debería garantizar igualdad real y oportunidades reales, no convertir la formación para las mujeres en un mercadillo de autoayuda esotérica".

"Absolutamente demencial"

Por su parte, la concejala de Compromís Sara Llobell ha tildado de "absolutamente demencial" que el Ayuntamiento de Alicante "destine recursos a actividades basadas en pseudociencias sin ningún aval científico", y lamenta que "por desgracia no es la primera vez".

La edil valencianista sostiene que "las mujeres emprendedoras quieren formación en digitalización, IA, gestión, financiación o innovación, pero no que se le alineen los chakras". Además, Llobell ha señalado que "Mari Carmen de España, con sus cursos, traslada una imagen muy estereotipada en la que las mujeres necesitan trabajar su aura mientras los hombres aprenden a emprender, una visión arcaica, paternalista y sobre todo, alejada de la realidad".

En este sentido, Llobell ha manifestado que "la igualdad se construye garantizando herramientas, recursos y formación útil para poder desarrollar proyectos, no con discursos esotéricos".

"Ocurrencias disfrazadas"

En la misma línea, Manolo Copé, portavoz de EU-Podemos, ha señalado que "las mujeres emprendedoras de Alicante no necesitan cursos de energía lunar o chakras" sino "formación útil, financiación, asesoramiento técnico y políticas públicas serias".

"Esto no es una anécdota simpática, es la prueba de que el Ayuntamiento no se está tomando en serio la formación dirigida a las mujeres: con dinero público no se pueden financiar ocurrencias disfrazadas de empoderamiento", ha añadido Copé.

El edil de izquierdas ha cuestionado además que "la diferencia profundamente paternalista" reside en que "mientras los cursos generales hablan de finanzas o modelos de negocio, a las mujeres se les programa energía femenina e imagen personal". Sin embargo, según Copé, "apoyar el talento femenino es ofrecer recursos, rigor y oportunidades reales, porque las mujeres emprendedoras de Alicante merecen mucho más que ocurrencias".

Programación polémica

La agenda de la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante ya acostumbra a ser objeto de polémica. Tras un curso de tarot, seguido de uno de "feng shui" y otro de Instagram para niños, la Escuela de Talento Femenino ha programado otra controvertida actividad: una jornada de "empoderamiento de la energía femenina" a cargo de una "coach" que se define como un "ser de luz" con experiencia en "armonización de chakras".

De acuerdo con la programación oficial del Ayuntamiento, el curso se titula "Ser mujer 10 y disruptiva para alcanzar la excelencia" y se describe como un taller "de empoderamiento femenino y acompañamiento, para mujeres que deseen realizar una transformación personal y laboral exponencial". En esta jornada, con una duración prevista de 12 horas y 50 plazas disponibles, se propone llevar a cabo "un proceso retador de cambio en el camino de la auténtica autonomía financiera lograda desde el desarrollo desde dentro de todo su potencial y talento", invitando a las mujeres a "ser la arquitecta de tu propia vida".