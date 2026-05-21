Dos facultades de la Universidad de Alicante dan su respaldo a la huelga de profesores

Los equipos decanales de la Facultad de Filosofía y Letras y de Filología Catalana de la Universidad de Alicante (UA) han mostrado públicamente su respaldo a la huelga indefinida de la educación pública valenciana convocada desde el pasado 11 de mayo. A través de un comunicado, las facultades defiende las reivindicaciones del profesorado y reclaman mejoras urgentes en ratios, infraestructuras y condiciones laborales.

Consideran necesario garantizar “unas ratios adecuadas, unas infraestructuras seguras, unas condiciones laborales dignas y unas retribuciones justas” para el conjunto del sistema educativo público no universitario de la Comunidad y del conjunto de la provincia.

Las dos facultades han defendido que el alumnado “tiene derecho a una educación pública de calidad”, en un contexto de creciente tensión entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes, que mantienen el pulso tras varios intentos fallidos de negociación.

Noveno día de huelga de profesores: la lucha docente sigue viva en Alicante / PILAR CORTÉS

Retrocesos del valenciano

Además, la Facultad de Filosofía y Letras subraya la importancia de proteger y fomentar el valenciano dentro de las aulas, reivindicándolo como “lengua propia, vehicular y de cohesión social”. En este sentido, ambas facultades insisten en que el modelo educativo debe asegurar la presencia y promoción de la lengua valenciana en todas las etapas educativas.

Además, desde Filología Catalana de la UA se denuncian los "retrocesos sufridos" por la enseñanza en valenciano. En su comunicado también pone el foco en la situación de la lengua cooficial en las aulas y muestra su respaldo a la defensa de la enseñanza en esta lengua “ante los retrocesos vividos con la aplicación de la Ley de Libertad Educativa”, que el Consell se ha negado a derogar.

Desde el departamento universitario subrayan su compromiso con la formación, la investigación y la promoción de la lengua y la cultura valencianas, y consideran “imprescindible” defender un sistema educativo que garantice condiciones adecuadas tanto para el profesorado como para el alumnado.

Además, remarcan que la normalización del valenciano debe seguir siendo “uno de los pilares fundamentales” del sistema educativo público valenciano.