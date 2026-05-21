Fallece a los 92 años José Luis Pamblanco, exconcejal de Turismo de Alicante y antiguo presidente de la Semana Santa alicantina

El exconcejal José Luis Pamblanco ha fallecido en Alicante a los 92 años de edad. Pese a que su etapa de más trascendencia transcurrió entre 1995 y 2003, cuando fue concejal del alcalde Luis Díaz Alperi al frente de carteras como Fiestas y Turismo, Pepe Pamblanco, como era conocido, desarrolló otras muchas actividades en Alicante que le llevaron a la popularidad.

Introducido en política desde la Transición, se enroló en la candidatura a la alcaldía con la UCD en 1979, formación con la que Alperi accedió a la presidencia de la Diputación aquel año. Sin embargo, fue su participación en otros ámbitos lo que en un principio le llevó a ser conocido hasta ser nombrado concejal. Por ejemplo, al frente de la organización de la Copa San Pedro de Alicante, como presidente de la filà Los Sauditas, de los Moros y Cristianos de San Blas, o en la dirección de la Junta Mayor de Hermandades de Semana Santa de Alicante, cargo al que accedió en 1989 y abandonó cuando fue elegido como concejal. Antes, Pamblanco había desarrollado el mismo cargo diferencial en la Cofradía del Cristo del Divino Amor y Virgen de la Soledad, que introdujo las saetas en Alicante.

También reconocido como herculano, Pamblanco accedió al Ayuntamiento de Alicante como número cinco de la lista del PP, encabezada por Alperi, que logró su primera mayoría absoluta en 1995. Asumió las carteras de Comercio, Industria y Turismo, y en el siguiente mandato hizo lo propio con Urbanismo. Con él en el cargo se propuso la creación del Palacio de Congresos en el Benacantil, muy discutido por la ciudadanía y que finalmente no llegó a ejecutarse; así como la adjudicación del Plan General de Ordenación Urbana a Lluís Cantallops, que acabó sin realizarse. Tampoco ha llegado a ver realizado el Parque Central, un proyecto del que se empezó a hablar con él en la Concejalía.

Más adelante, tras finalizar su etapa como edil en el Ayuntamiento, Pamblanco no abandonó la vida municipal y fue elegido delegado en la Plaza de Toros de Alicante. Una afición, la taurina, que compartía con su esposa, Blanca Monge, cordobesa de nacimiento.

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Descendiente de una familia de tintoreros que regentaron el negocio en la Rambla y posteriormente en la también céntrica calle de Miguel Soler, Pamblanco ha fallecido a los 92 años de edad tras una vida en la que ha sido protagonista en muchos ámbitos de trascendencia en Alicante.