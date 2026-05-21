Los futuros médicos de Alicante "curan" peluches

Los pasillos del Colegio Oficial de Médicos de Alicante se han transformado este jueves en un hospital muy especial. Sin prisas, urgencias ni pacientes reales. En su lugar, decenas de ositos de peluche, muñecos y juguetes ocuparon las consultas improvisadas en la primera edición del “Hospital de Ositos”, una iniciativa organizada por la Asociación de Estudiantes de Medicina de Alicante para acercar el mundo sanitario a los más pequeños de una forma lúdica y educativa y que pierdan el miedo a las batas blancas, a la vez que despertar vocaciones desde una edad temprana.

Durante toda la mañana, niños y niñas de entre 5 y 8 años han participado en esta actividad, acompañados de sus peluches favoritos y convertidos por unas horas en pacientes "pasando consulta". Guiados por estudiantes de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad de Alicante, los participantes han recorrido distintas estaciones temáticas en las que han aprendido, jugando, cómo funciona una consulta médica.

La iniciativa nace con un objetivo claro: ayudar a los niños a perder el miedo al entorno sanitario. Y lo ha conseguido entre vendas, fonendoscopios y muchas preguntas curiosas. “¿Le duele al osito?”, “¿Por qué hay que lavarse los dientes?” o “¿Cómo se ve un hueso roto?” han sido solo algunas de las dudas que los pequeños plantearon durante el recorrido.

Los pequeños han participado en esta actividad guiados por estudiantes de la Universidad de Alicante y la Miguel Hernández

"Hospital de ositos"

El circuito ha incluido diferentes áreas inspiradas en especialidades médicas reales. En Pediatría y Medicina Familiar, los niños han podido escuchar el corazón de sus peluches y han aprendido a tomar el pulso. En Traumatología practicaron vendajes y conocieron cómo se revisan los reflejos.

La estación de Oftalmología ha despertado especialmente la curiosidad de los participantes gracias a juegos visuales, pruebas de daltonismo e ilusiones ópticas. También ha habido espacio para la educación nutricional, donde han aprendido a distinguir alimentos saludables y a construir una pirámide alimentaria equilibrada.

Uno de los rincones más concurridos es el quirófano simbólico. Allí, vestidos con gorros y batas, los pequeños se han metido en la piel de los cirujanos en una “operación” adaptada a sus muñecos utilizando material médico infantilizado y seguro. La jornada también ha contado con talleres de higiene bucodental, observación de radiografías y actividades destinadas al desarrollo psicomotor.

Todo el recorrido se ha hecho en grupos reducidos y acompañados por estudiantes de Medicina como guías y “doctores”.

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Medicina cercana y humana

Desde la Asociación de Estudiantes de Medicina de Alicante han destacado la gran acogida de esta primera edición y el valor educativo de una actividad que no solo ayuda a reducir la ansiedad infantil ante hospitales y consultas, sino que también fomenta hábitos saludables desde edades tempranas.

La asociación, integrada en la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina (IFMSA), trabaja habitualmente en proyectos de divulgación y promoción de la salud. Con iniciativas como el “Hospital de Ositos”, los futuros profesionales sanitarios también tienen la oportunidad de desarrollar habilidades de comunicación, empatía y trato cercano con los pacientes.

Al finalizar la jornada, muchos niños abandonaron el Colegio de Médicos con una sonrisa, un “diagnóstico” para sus peluches y una idea diferente de lo que significa ir al médico. Porque, por unas horas, la medicina dejó de dar miedo para convertirse en un juego lleno de aprendizaje.