La Generalitat comparte su modelo de atención a las adicciones en la Organización de los Estados Americanos

El director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez, ha asistido a la XXVII Reunión del Grupo de Reducción de la Demanda de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), celebrada en Santiago de Chile, en la que ha expuesto el modelo valenciano de atención a las adicciones en la red pública sanitaria.

En este encuentro, se ha reforzado el posicionamiento de la Comunidad Valenciana como "eferente internacional en la integración de la atención a las personas con adicciones en el sistema público de salud", según informa Sanidad.

Esta cita, organizada por la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y desarrollada en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile, ha reunido a expertos en prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones de 27 países miembros de la OEA, así como a representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de la Organización Panamericana de la Salud.

Según inciden desde Sanidad, la Comunidad Valenciana fue pionera, a nivel mundial, en incorporar plenamente la atención especializada a las personas con adicciones dentro del sistema público de salud mediante las Unidades de Conductas Adictivas, un proceso iniciado en 1997 y que posteriormente ha sido replicado tanto en distintas comunidades autónomas españolas como en diversos países.

El perfil asistencial es de tres hombres por cada mujer atendida, sobre todo por consumo de alcohol (38 %), cocaína (27 %) y cannabis (14 %)

Pacientes atendidos

Actualmente, la red autonómica cuenta con 39 unidades de conductas adictivas repartidas por las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, que, solo durante el año 2025, atendieron a más de 30.000 pacientes. De ellos, 12.159 iniciaron tratamiento en ese mismo ejercicio.

El perfil asistencial muestra una relación aproximada de tres hombres por cada mujer atendida y una mayor representación de trastornos relacionados con el consumo de alcohol (38 %), cocaína (27 %) y cannabis (14 %).

Durante su intervención, el director general de Salud Mental y Adicciones ha subrayado que la Comunidad Valenciana "fue capaz de entender hace casi tres décadas que las adicciones debían abordarse desde el sistema sanitario público, con los mismos criterios de calidad, accesibilidad y continuidad asistencial que cualquier otra enfermedad. Hoy ese modelo recibe el reconocimiento de organismos internacionales y continúa siendo una referencia para numerosos países”.

Pérez Gálvez, primero por la izquierda, durante el encuentro en Santiago de Chile / INFORMACIÓN

Asimismo, Pérez Gálvez ha destacado que la cooperación internacional debe entenderse como una responsabilidad compartida entre administraciones y profesionales sanitarios ante el incremento global de los problemas relacionados con el consumo de sustancias. “Tenemos la obligación ética y técnica de cooperar con los países latinoamericanos en un momento especialmente complejo, marcado por el aumento del consumo de drogas y por el esfuerzo que muchos sistemas públicos están realizando para extender la atención especializada a toda la población”, ha señalado el director general.

La Comunidad Valenciana fue capaz de entender hace casi tres décadas que las adicciones debían abordarse desde el sistema sanitario público Bartolomé Pérez Gálvez — Director general de Salud Mental y Adicciones

Prevención

La reunión ha permitido, además, analizar distintas experiencias nacionales y políticas públicas desarrolladas en el continente americano en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones, especialmente en relación con colectivos de alta vulnerabilidad social.

En este marco, el director general ha mantenido reuniones de trabajo con representantes institucionales de Chile, Argentina, Panamá y Brasil, entre otros países, centradas en problemas emergentes que también afectan a la Comunitat Valenciana, como la atención a personas sin hogar con consumo de drogas, la intervención con menores institucionalizados o la formación especializada de personas con experiencia vivida, conocidas como “pacientes expertos”, como elemento complementario de apoyo a los tratamientos especializados.

Respuestas coordinadas

Además, el director general ha incidido en que las adicciones constituyen hoy uno de los grandes desafíos internacionales en salud pública y requieren respuestas coordinadas, basadas en la evidencia científica y centradas en la dignidad de las personas. “La Comunidad Valenciana seguirá defendiendo un modelo sanitario integrado, universal y accesible, pero también abierto a incorporar nuevas experiencias internacionales que permitan mejorar la atención a los pacientes más vulnerables”, ha afirmado Pérez Gálvez.

De este modo, la participación de Sanidad en la XXVII Reunión del Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda de la CICAD ha reforzado la presencia de la Comunidad Valenciana en los principales foros internacionales sobre políticas públicas en salud mental y adicciones, así como su compromiso con la cooperación técnica y el desarrollo de estrategias innovadoras orientadas a mejorar la atención a las personas con trastornos adictivos, finalizan desde la Generalitat.