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Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunidad Valenciana
La huelga indefinida de profesores encara la segunda semana con piquetes informativos y manifestaciones en varias ciudades
La lucha docente sigue viva en la provincia de Alicante, en el noveno día de huelga de profesores, ante el punto muerto al que han llegado las negociaciones con la Conselleria de Educación por el rechazo frontal de los sindicatos a aceptar su última oferta. Si hasta ahora el malestar era mayúsculo entre los trabajadores de la enseñanza pública, este jueves los ánimos se han caldeado hasta un nivel superior. Los sindicatos urgen soluciones y también dimisiones si esta crisis sigue sin zanjarse.
A. Fajardo
Los profesores exigen al Consell que reanude el diálogo mientras crecen las dimisiones entre los directores en Alicante
Equipos directivos del colegio Gastón Castelló, el IES Xixona y Joaquín Sorolla, entre los que han presentado la renuncia a los claustros. Lee aquí la noticia.
A. Fajardo
La negociación para zanjar la huelga del profesorado entra en punto muerto tras rechazar los sindicatos la oferta del Consell
La directiva del colegio Joaquín Sorolla de Alicante es la primera en dimitir en bloque para presionar a la Conselleria de Educación, que asegura seguir abierta al diálogo. Lee aquí la noticia completa.
A. Fajardo
La consellera de Educación niega que las negociaciones estén rotas y apela al diálogo "sin imposiciones"
La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha negado haber roto la negociación con los sindicatos para hacer frente a las demandas del profesorado, en el octavo día de huelga indefinida de profesores, tras haber decidido liquidar la reunión de este miércoles en apenas diez minutos al encontrarse con el rechazo unánime de los representantes de los trabajadores a aceptar su oferta.
La dirigente autonómica ha defendido, en una comparecencia celebrada más de una hora después de levantarse de la mesa sectorial, que "ha cumplido su parte, negociado durante semanas" y ha presentado la propuesta "más ambiciosa de España" en cuanto a salarios para el profesorado. También ha afirmado que tiene la "puerta abierta" para seguir negociando y espera un "gesto" de los sindicatos "sin imposiciones", aunque no ha dado fecha ni hora para una próxima cita.
Loreto Mármol
Familias de doce colegios de Orihuela apoyan la huelga indefinida de profesores
Las asociaciones de madres y padres de alumnos y las asociaciones de familias de doce centros educativos de Orihuela -de un total de 20 colegios públicos que tiene el municipio- han apoyado públicamente la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública valenciana, iniciada el pasado 11 de mayo, así como a las movilizaciones convocadas en defensa de una educación pública digna y de calidad.
Los sindicatos han pedido al dimisión de Ortí. ¿Qué dice ella? "Mi responsabilidad es con el alumnado -, ha explicado-. Llevamos seis meses trabajando para desenquistar un problema de una década. Mi trabajo es llevar a buen puerto esta problemática". Insiste en decir que han ofrecido la "mayor subida salarial de toda España" y que los maestros cobran 37.000 euros y los profesores 40.000, aproximadamente. "Atenderemos sus reivindicaciones porque nos importa el sistema educativo y, para ello, estamos trabajando".
LEVANTE-EMV
La cuestión del IPC
El profesorado ha pedido vincular la subida salarial al IPC. Según Educación, esta adecuación se hace por parte del Gobierno de España. Este año, por ejemplo, se ha acordado que si la inflación supera el 1,5 %, el salario de todos los funcionarios subirá un 0,5 %. "No es un problema porque se realiza año tras año", añaden.
LEVANTE-EMV
El porqué de la mini-reunión
Ortí asegura que no se ha seguido negociando porque el "objetivo de hoy era saber si se iba a firmar el acuerdo y si se iba a suspender la huelga". Ellos han manifestado dos negativas y, por eso, han considerado que la reunión estaba finalizada. Pero no significa "que no negociemos", sino que la reunión era para esta cuestión concreta.
LEVANTE-EMV
"Los datos de la encuesta no son significativos"
Ortí ha pedido datos fiables porque en la encuesta "ha podido participar cualquier docente y cualquier persona con un correo de Microsoft". "Los datos de la encuesta no son significativos porque no se podía límites a saber que es docente", ha asegurado. Han respondido la encuesta más de 40.000 personas.
"No está la puerta cerrada a nada", asegura Ortí porque se lleva semanas trabajando en este acuerdo y ahora se pretende volver a empezar de cero. Las condiciones para retomar la negociación es que "demuestren que tienen voluntad de negociar".
LEVANTE-EMV
"Se ha rechazado de manera unilateral"
Ortí niega haberse negado a introducir "ninguno de los puntos" que se han añadido "desde un primer momento". El documento incorpora muchas de las propuestas y cuestiones que los sindicatos han propuesto. Considera que el documento ha estado coordinado por los sindicatos y, de hecho, asegura que hasta ayer se incluyeron propuestas. "Se ha trabajado con propuestas de todos", ha añadido. Por eso, dice que "se ha rechazado de forma unilateral".
Asegura que todo lo que se ha hecho, por parte de Conselleria, ha sido "por el alumnado" que es "la razón de ser" de la Conselleria. "Hemos demostrado nuestra capacidad de negociación -, esgrime-. Si su postura es que tenemos que incorporar todas sus propuestas, eso no es negociación, sino imposición". "Estamos abiertos a negociar, no a que nos impongan las cuestiones sin poder aportar nada", prosigue. Asegura que "nuestra puerta está abierta y estamos a favor del diálogo".
Las 60 propuestas iban acompañadas de una inversión del dinero "de todos y todas las valencianas". Y se ha referido a ellos, que cobran de media 25.000 euros, al asegurar que muy pocos de ellos no habrían rechazado los 200 euros de subida salarial al mes. Se trata de un esfuerzo económico en una comunidad "infrafinanciada" y que ha hecho un esfuerzo en los dos últimos años para la reconstrucción de la dana. "La última subida salarial fue hace 19 años con un gobierno también del PP -, ha añadido-. Les hemos ofrecido más que en Cataluña donde UGT y CCOO sí han aceptado".
Ortí considera que Conselleria ha hecho su trabajo al ofrecer la "propuesta más ambiciosa de toda España". Por eso, ahora le toca a los sindicatos explicar "por qué todo eso no es suficiente para firmar". "Nuestra puerta sigue abierta -, ha añadido-, pero la propuesta es la mejor y esperamos una respuesta de los sindicatos". "Hemos pedido cancelar la huelga para seguir con la negociación, no la hemos roto".
Ha vuelto a recordar que el Gobierno del Botànic negó "hasta en cinco ocasiones" la subida salarial. "Estamos con los docentes, pero tenemos que ser realistas -, explica-. Lo que se ha rechazado hoy es convertirnos en la mejor educación de toda España".
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