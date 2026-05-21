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Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunidad Valenciana

La huelga indefinida de profesores encara la segunda semana con piquetes informativos y manifestaciones en varias ciudades

Una marea verde llena las calles de Alicante en el primer día de huelga por la educación pública

Una marea verde llena las calles de Alicante en el primer día de huelga por la educación pública

Alex Domínguez

A. Fajardo

Borja Campoy

D. Pamies

La lucha docente sigue viva en la provincia de Alicante, en el noveno día de huelga de profesoresante el punto muerto al que han llegado las negociaciones con la Conselleria de Educación por el rechazo frontal de los sindicatos a aceptar su última oferta. Si hasta ahora el malestar era mayúsculo entre los trabajadores de la enseñanza pública, este jueves los ánimos se han caldeado hasta un nivel superior. Los sindicatos urgen soluciones y también dimisiones si esta crisis sigue sin zanjarse.

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