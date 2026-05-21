Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunidad Valenciana

La consellera de Educación niega que las negociaciones estén rotas y apela al diálogo "sin imposiciones"

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha negado haber roto la negociación con los sindicatos para hacer frente a las demandas del profesorado, en el octavo día de huelga indefinida de profesores, tras haber decidido liquidar la reunión de este miércoles en apenas diez minutos al encontrarse con el rechazo unánime de los representantes de los trabajadores a aceptar su oferta.

La dirigente autonómica ha defendido, en una comparecencia celebrada más de una hora después de levantarse de la mesa sectorial, que "ha cumplido su parte, negociado durante semanas" y ha presentado la propuesta "más ambiciosa de España" en cuanto a salarios para el profesorado. También ha afirmado que tiene la "puerta abierta" para seguir negociando y espera un "gesto" de los sindicatos "sin imposiciones", aunque no ha dado fecha ni hora para una próxima cita.

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