El Icali entrega el premio de Igualdad de las Mujeres Abogadas de Alicante a la jurista Margarita Soler

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) ha celebrado en su Salón de Actos la entrega del IV Premio Igualdad AMA ICALI, un reconocimiento que en esta edición ha recaído en Margarita Soler Sánchez, presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana, por su trayectoria y compromiso con la defensa de la igualdad.

El galardón fue entregado este miércoles por la presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas (AMA), Isabel Moltó, y el decano de ICALI, Ignacio Gally Muñoz, quienes destacaron la necesidad de seguir impulsando políticas e iniciativas que integren la igualdad como un principio esencial dentro del ámbito jurídico.

Durante su intervención, Gally puso en valor el trabajo desarrollado por AMA y subrayó que “el esfuerzo sostenido de AMA es el que permite que el Colegio avance con paso firme, incorporando la perspectiva de igualdad como un elemento estructural, y no accesorio”.

Ponencia inaugural

El acto contó además con una ponencia inaugural a cargo de Concepción Collado, reconocida el pasado año con el III Premio Igualdad AMA ICALI, quien realizó una reflexión sobre la evolución social de los últimos cincuenta años y los desafíos todavía pendientes en materia de igualdad.

Imagen de grupo de todas las galardonas con el premio de Igualdad de anteriores años. / INFORMACIÓN

Por su parte, Margarita Soler reivindicó el feminismo como “la defensa más profunda por la calidad democrática” y afirmó que “una democracia sin mujeres libres es una democracia incompleta”. Asimismo, incidió en la responsabilidad de las instituciones en la protección de los derechos de las mujeres, asegurando que “una democracia que no protege a sus ciudadanas falla en su deber más básico, que es preservar la vida”.

El evento reunió también a las galardonadas del Premio Igualdad AMA-ICALI de anteriores ediciones, entre ellas la jurista Mar Esquembre, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Concepción Collado y la propia Margarita Soler, en una cita que se consolida como espacio de reconocimiento y reflexión en torno a la igualdad dentro del ámbito jurídico e institucional de la provincia.