Llorca tiende la mano a los sindicatos para poner fin a la huelga de profesores pero sin dar fechas para una nueva reunión

Con las negociaciones en punto muerto para poner fin a la huelga indefinida y el profesorado más tenso que nunca en las calles, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha tendido la mano a las organizaciones sindicales para seguir dialogando y colaborando para poner fin al paro docente y ha vuelto a insistir que el actual Consell ha presentado “la oferta educativa más ambiciosa y mejor dotada económicamente de todas las comunidades autónomas de España”.

Así lo ha destacado en la sesión de control de las Cortes, con la izquierda en pie reclamando la dimisión de la consellera de Educación, Carmen Ortí, como han gritado desde fuera sindicatos y profesionales. Sin dar fechas para una nueva reunión, como le claman los trabajadores de la enseñanza pública, el dirigente autonómico ha vuelto a subrayar que el Consell ha atendido a las reivindicaciones de los docentes con propuestas y calendarios, y ha criticado que el Gobierno de España “niegue de forma intencionada el dinero a los valencianos para la sanidad, los servicios sociales y la educación”, además de acusar al grupo parlamentario del PSPV de “agitar la calle para esconder las vergüenzas” de su partido.

En respuesta a los socialistas, el presidente ha subrayado que la Generalitat ha ofrecido soluciones y mejoras a todas las demandas de los docentes como la reducción progresiva de ratios; la simplificación burocrática; la actualización de las plantillas; la mejora de las infraestructuras, incluyendo un plan de climatización y plan de accesibilidad; la apertura de al menos 150 aulas UECO, el impulso a la Formación Profesional, además de una subida salarial de 200 euros al mes en complementos específicos que el Botànic “negó hasta en cinco ocasiones”. Un incremento salarial del que ha vuelto a insistir "situará a los docentes entre los tres mejores pagados de España en el caso de Secundaria y los quintos en el caso de los maestros de Primaria".

La consellera de Educación, junto al secretario autonómico, a su llegada a la reunión, ayer. | / JJM. LÓPEZ

El Botànic, "culpable"

El jefe del Consell ha manifestado que comparte parte de las reivindicaciones de los docentes y ha aseverado que “lo que está demostrando esta huelga es la incompetencia” del anterior equipo de Gobierno a quienes ha reprochado “no haber hecho nada por la educación”.

El presidente ha abogado por “una mejor educación” y ha incidido en que “no va a tolerar que se utilice a los estudiantes y a los padres como chantaje al Gobierno valenciano”, al tiempo que ha expresado el derecho de los docentes “a reivindicar aquello que crean mejor para la educación”, pero ha tildado de “intolerable” que no se atiendan las necesidades de los alumnos.

En este sentido, ha apostado por “la proporcionalidad” entre el derecho a huelga y el de la educación y ha reiterado que el Consell “no va a tolerar que se ponga en riesgo el futuro de los alumnos que se están jugando su futuro en el acceso a la universidad” y que ha sido respaldado por los tribunales.

En respuesta a Compromís, Llorca ha afeado al grupo parlamentario el Decreto 1014/2018 de Inclusión Educativa “que no destinaba ni un solo euro” para esta medida.

Además, ha leído la disposición adicional segunda del decreto que expresaba que “la implementación y el desarrollo de este decreto no pueden tener ninguna incidencia en la dotación de los capítulos de gasto asignados a la conselleria competente en materia de educación, que en todo caso deberán ser atendidos con los medios personales y materiales que esta tiene asignados”.