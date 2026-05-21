María Isabel Santana, maestra jubilada: "Yo estuve en la huelga del 88 y conseguimos mucho, adelante"

«Yo estuve en la huelga del 88. Adelante». Fue uno de los carteles que despuntaron en la protesta educativa este jueves en Alicante. Quizás, de los que más aliento dio a los profesionales de la enseñanza. Lo llevaba una maestra jubilada, María Isabel Santana Cerdá, quien decidió echarse a la calle para apoyar la lucha docente que se vive en la provincia y en el conjunto de la Comunidad. También lo hacía para acompañar a su hijo, David García Santana, quien quiso seguir sus pasos y dedicarse a la enseñanza.

«Fui maestra y mis hijos han seguido mi vocación. Estuve en la huelga del 88 y conseguimos muchas reivindicaciones», relató la alicantina. La exdocente aseguró incluso que los profesores «habían tardado bastante tiempo en volver», en referencia a la movilización que se está produciendo, pero les animó a seguir adelante «hasta conseguir todo lo que la pública se merece».

A su lado, su hijo, ataviado con una de las clásicas camisetas verdes que está llenando de color esta marea reivindicativa, defendió que lo que están haciendo los profesores estos días vaciando las aulas «es por una cuestión de derechos. Nuestros padres han luchado por nuestros derechos y nosotros, nuevas generaciones de maestros, lo seguiremos haciendo por nuestros hijos y por la educación pública».

Noveno día de huelga de profesores: la lucha docente sigue viva en Alicante / Pilar Cortés

Sus testimonios reflejaron el espíritu de lucha que los trabajadores de la enseñanza mantienen vivo tras dos semanas de huelga indefinida y a menos de un mes para que el curso escolar se dé por finalizado de manera oficial. Pese al cansancio que también se percibía en las caras de muchos por las numerosas protestas secundadas, la fuerza para gritar por sus reivindicaciones sigue intacta.

Protestas en Santa Pola y Monforte del Cid

Durante el día, también se sucedieron protestas y concentraciones en Santa Pola, Elda, Petrer y Monforte, con la implicación de las familias de los alumnos, quienes se han sumado a las movilizaciones de menos a más en el transcurso del conflicto.

Concentración de profesores y familias en Santa Pola / INFORMACIÓN

De hecho, para este viernes se ha convocado una manifestación, por parte de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, a las 18.30 horas desde las escaleras del IES Jorge Juan de Alicante, para hacer partícipes a los padres y madres de la lucha docente. Se suma a la concentración que estaba prevista en la delegación de Hacienda de la Generalitat en la ciudad. Y a estas movilizaciones se ha añadido otra manifestación este sábado en València, una semana después de la histórica marcha que congregó a más de 35.000 profesores, miles de ellos de la provincia de Alicante.